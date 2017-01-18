Клаус Йоханнис: Румыния продолжит поддерживать европейский путь Республики Молдова

Румыния продолжит поддерживать европейский путь Республики Молдова, независимо от последних заявлений президента Игоря Додона. Об этом заявил глава румынского государства Клаус Йоханнис на ежегодной встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте, передает IPN.

„Республика Молдова нуждается в стабильности, ответственном участии – подчеркиваю это, политической и институциональной ответственности для продолжения и усиления процесса реформ. Эти реформы необходимы для модернизации государства и поддержания европейского курса на благо граждан Республики Молдова”, - сказал Клаус Йоханнис.

Он отметил, что для этой цели и на этой основе подтверждает решительную поддержку со стороны Румынии для европейского будущего Республики Молдова и подчеркнул открытие Румынии для развития Стратегического партнерства для европейской интеграции Республики Молдова, для продолжения проектов двустороннего сотрудничества с молдавским правительством и с местными органами власти.

Румынский президент напомнил о том, что на последнем заседании Высшего совета обороны страны в прошлом году был принят План действий в отношении стратегического подхода Румынии к Республике Молдова. „Нашей стратегической целью, отраженной в этом плане, является поддержка необратимого европейского курса Республики Молдова и проевропейского подключения Кишинева, а также наличие мощных учреждений и солидной демократии”, - отметил Клаус Йоханнис.

По его словам, в этом процессе Румыния может и должна играть ведущую роль, инвестировать больше. Усилия Румынии должны быть систематизированы и целенаправленными институционально, чтобы результаты были видимыми, конкретными и ощутимыми для граждан Республики Молдова.

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в Москве, где находится с визитом, что не исключает, что после выборов 2018 года парламентское большинство, то есть Партии социалистов, потребует денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС, а глава государства поддержит это.