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Политика
Игорь Додон выступил перед московскими студентами
19.01.2017

В рамках своего визита в Москву президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с речью перед студентами, обучающимися в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), передаёт IPN.

Глава государства рассказал студентам о результатах своей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о ситуации с урегулированием приднестровского конфликта, о программах поддержки молодёжи, которые будут способствовать возвращению молодых специалистов в Молдову, чтобы они строили свою карьеру на Родине.

В рамках встречи президент подарил студентам 350 комплектов книг, представляющих собой Историю Молдовы в трёх томах.


 
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