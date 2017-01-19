Игорь Додон выступил перед московскими студентами

В рамках своего визита в Москву президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с речью перед студентами, обучающимися в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), передаёт IPN.

Глава государства рассказал студентам о результатах своей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о ситуации с урегулированием приднестровского конфликта, о программах поддержки молодёжи, которые будут способствовать возвращению молодых специалистов в Молдову, чтобы они строили свою карьеру на Родине.

В рамках встречи президент подарил студентам 350 комплектов книг, представляющих собой Историю Молдовы в трёх томах.