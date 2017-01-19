Дни пластиковых пакетов сочтены

Олеся Королева

С января текущего года всем супермаркетам и торговым сетям в Молдове запрещено бесплатно раздавать пластиковые пакеты. Через год вступят в силу специальные требования, предъявляемые к производству упаковки, ее составу и повторному использованию.

С 1 января вступило в силу положение Закона об отходах № 209 от 29 июля 2016 года, которое запрещает бесплатную раздачу пластиковых пакетов, за исключением очень тонких пластиковых пакетов. Нововведения приняты в целях предотвращения образования отходов и во избежание загрязнения окружающей среды.

По некоторым положениям документа предусмотрены отсрочки. Так, с 1 января 2018 года вступит в силу положение, регламентирующее требования к производству упаковки, ее составу и переработке. А с 1 января 2020 года начнет действовать Центр управления опасными отходами, который будет иметь статус самостоятельного юридического лица и отдельный бюджет.

Как выяснил pan.md в пресс-службе Министерства окружающей среды, как только с 2018 года заработает второе положение, все супермаркеты обязаны будут предлагать покупателям альтернативные упаковки. Могут использоваться биоразлагаемые пакеты с надписью «биоразлагаемый материал» или «перерабатываемый»; бумажные пакеты, которые содержат 40% переработанного материала; переработанные пластиковые пакеты.

Экономические агенты, занимающиеся производством упаковок, должны будут соблюдать специальные требования к их составу и самому процессу. Во-первых, упаковка должна производиться таким образом, чтобы ее объем и вес ограничивались минимальным количеством материала, достаточным для обеспечения необходимого уровня безопасности, гигиеничности и приемлемости, как для самой упакованной продукции, так и для потребителя. Во-вторых, она должна проектироваться, производиться и реализовываться таким образом, чтобы позволять ее реутилизацию или переработку, включая рециркуляцию, а также свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. В-третьих, упаковка должна изготавливаться с учетом минимизации содержания вредных или иных опасных веществ и материалов в составе упаковочного материала и его компонентах, которые могут быть обнаружены в выбросах в атмосферу, золе или фильтрате, образующихся в результате процессов удаления отходов упаковки.

Вместе с тем, для регламентирования вопроса упаковки и упаковочных отходов Министерство окружающей среды разработало проект нормативного документа, который будет принят до вступления в силу всех положений Закона об отходах (через 12 месяцев после опубликования его в «Официальном мониторе» 23 декабря 2016 года). Документ размещен на сайте государственного экологического ведомства для публичного обсуждения.

Изменения в действующую правовую базу Молдовы вносятся с той целью, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с Директивой ЕС 2015/720 Европейского совета и парламента от 29 апреля 2015 года, которой внесены поправки в Директиву 94/62/СЕ Европейского совета и парламента (4), принятой, чтобы предупредить или сократить негативное воздействие упаковок и упаковочных отходов на окружающую среду.

О негативном воздействии пластиковых пакетов на окружающую среду известно давно. Из отрицательных факторов можно вспомнить, что: пластиковые пакеты разлагаются в течение 100-400 лет; при сжигании они выделают токсичные газы; опасны для морских обитателей, которые могут либо их проглотить, либо в них застрять; они блокируют систему городской канализации; на их изготовление затрачивается около 37 тыс. тонн пластиковых полимеров, которые производятся из невосстанавливаемых природных ресурсов и другие.

Вместе с тем, проведенные исследования показывают, что пластиковые пакеты покупатели используют чаще всего не дольше 20 минут, в то время, как упаковки из других материалов - месяцами, а то и годами. В Республике Молдова сейчас пластиковые пакеты выбрасываются вместе с бытовыми отходами и транспортируются на свалки, где в огромном количестве разносятся ветром по ближайшим полям, висят на придорожных кустах и деревьях.