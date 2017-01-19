Пряник для молодых педагогов

Любовь Чегаровская

Стипендии студентов будут проиндексированы, а молодым специалистам – выпускникам педагогических учебных заведений -предусматривается повысить единовременное пособие и сократить до 75% педагогическую нагрузку в пределах должностного оклада.

В начале января Федерация профсоюзов в области образования и науки направила правительству Молдовы ряд требований, среди которых значились: индексация стипендий, повышение единовременных пособий молодым специалистам - выпускникам педагогических учебных заведений, снижение им дидактической нагрузки в пределах должностного оклада, перерасчет пенсий учителям, вышедшим на заслуженный отдых, но продолжающим работать, и так далее. Члены профсоюза пригрозили акциями протеста в случае, если их требования не будут удовлетворены.

Несмотря на то, что правительство согласилось на переговоры, и в ходе встречи глава кабмина пообещал удовлетворить большинство требований образовательного профсоюза, синдикалисты все же для пущей острастки решили 17 января выйти на акцию протеста и пикетировать здание, в котором находится государственная исполнительная власть.

К протестующим вышла вице-министр просвещения Елена Черней и пообещала, что на ближайшем заседании правительства большинство выдвинутых профсоюзами требований будут удовлетворены.

В социальных сетях по этому поводу разгорелись нешуточные споры. Многие участники дискуссии убеждены, что молдавские профсоюзы – карманные, и им просто дали возможность показать, что они не зря получают членские взносы, на которые живут. Правительство готово удовлетворить требования Федерация профсоюзов в области образования и науки не потому, что испугалось, а потому, что у него появилась на это возможность, убеждена большая часть критиков действий синдикалистов.

И вот в среду на заседании правительства вице-министр просвещения Кристина Боаги представила подготовленные их министерством проекты документов, регламентирующие вопросы материального стимулирования молодых педагогических кадров и индексации стипендий студентам.

Минпросвет предложил повысить единовременное пособие молодым специалистам – выпускникам педагогических учебных заведений - с 30 тыс. до 45 тысяч леев (профсоюзы требовали до 70 тыс. леев), а для выпускников средних специальных учебных заведений – с 24 тыс. до 36 тыс. леев (профсоюзы требовали до 50 тыс. леев).

По предварительным подсчетам образовательного ведомства, получателями единовременного пособия в 2017 году станут около 1300 молодых специалистов, которые работают или еще трудоустроятся в этом году в учебные заведения, независимо от того, кому они подчиняются.

Также единовременное пособие предусматривается и для выпускников факультетов других профилей, которые прошли программу психопедагогического модуля и были направлены на работу в учебные заведения.

Как выяснила «Панорама» в пресс-службе Министерства просвещения, в бюджете на 2017 год были предусмотрены финансовые средства в размере 22,8 млн леев на выплату единовременных пособий и компенсацию затрат по съему жилья, оплате электрической и тепловой энергии молодым специалистам, работающим по распределению в учебных заведениях Молдовы.

А для того, чтобы как-то мотивировать молодые кадры, правительство одобрило и положение, согласно которому для них сокращается до 75% педагогическая нагрузка в пределах должностного оклада в первые три года работы, как это предусматривает п.7 ст. 134 Кодекса об образовании.

По подсчетам специалистов Минпросвета, в 2017 году воспользуются скидкой на педагогическую нагрузку около 1080 молодых учителей. В бюджете на текущий год на эти расходы предусмотрено 18,3 млн леев.

Третье нововведение, одобренное правительством, предусматривает индексацию на 5% стипендий студентам, учитывая рост годового индекса потребительских цен. Эту индексацию предусматривает ст. 3 Закона об индексации денежных доходов населения.

Руководство Министерства просвещения очень надеется, что материальное стимулирование молодых специалистов поспособствует росту привлекательности сферы образования и в учителя потянется больше выпускников средних учебных заведений.