Комитет Рады по нацбезопасности и обороне решил избавиться от Надежды Савченко

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны исключил депутата парламента Надежду Савченко из своего состава за разглашение ею списка пленных, находящихся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Выступая в среду на заседании комитета, Савченко заявила, что не признает обвинений в свой адрес. "Закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею", - подчеркнула она, пообещав, что будет и в дальнейшем присутствовать на заседаниях комитета, даже не будучи его членом.

Кроме того, комитет принял решение обратиться в генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать правовую оценку действиям Савченко, передает ТАСС.

Ранее Савченко опубликовала список пленных, на освобождение которых рассчитывает Киев. Позднее она его корректировала. Большинство украинских политиков выступили с жесткой критикой действий Савченко, а в Службе безопасности заявили, что депутат нарушила законодательство, обнародовав личные данные пленных без согласия их родственников.