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Экономика
Правительство приняло решение индексировать студенческие стипендии на 5%
19.01.2017

Стипендии студентов высших учебных заведений и учащихся профессиональных технических учебных заведений, а также лиц, обучающихся в системе  постуниверситетского образования, будут индексированы с 1 января 2017 года на 5%, согласно постановлению, утвержденному на сегодняшнем заседании правительства.

Так, студенты будут получать стипендию в размере 630-800 леев, учащиеся профессиональных технических учебных заведений – 480-630 леев, в зависимости от категории заведения. «Стипендия Республики» после повышения составит 1385 леев, стипендия президента Республики Молдова - 1260 леев и «Стипендия Правительства» - 1155 леев.

Реформирование системы стипендий будет способствовать улучшению качества образования и успеваемости учащихся и студентов, считает Министерство просвещения.


 
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