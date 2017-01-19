Надежды президента: Молдова будет председательствовать в СНГ в 2018 году

Молдова отказалась от поста председателя в СНГ в 2017 году, и с 1 января перешло к России.

"Скорее всего, в следующем году мы будем председательствовать в СНГ", — заявил Игорь Додон, которого цитирует РИА Новости. По его словам, этот вопрос поднимался на встрече с российским руководством.

СНГ остается наиболее представительной организацией на постсоветском пространстве. В него по-прежнему входят 11 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.



Президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию российского председательства в Содружестве в 2017 году и план по ее реализации, который включает более полусотни мероприятий.