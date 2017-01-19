Общество В Молдову через неделю могут приехать эксперты Роспотребнадзора Эксперты Роспотребнадзора и Россельхознадзора начнут работу по расширению списка компаний-поставщиков молдавских товаров на российский рынок.



"Буквально через неделю приедут эксперты Роспотребнадзора и Россельхознадзора и мы будем расширять список тех компаний, которые могут поставлять свою продукцию на российский рынок", — заявил Додон. "Мы принципиально договорились, что снять полностью эмбарго на поставку молдавских продуктов на российский рынок не получится, пока действует соглашение об ассоциации с ЕС, но можно расширять список товаров и расширять количество компаний-производителей, которые поставляют товары на российский рынок. Я думаю, что в ближайшие месяц-два мы эту проблему решим", — отметил президент.



Read more: Эксперты Роспотребнадзора и Россельхознадзора приедут через неделю в Кишинев, чтобы начать работу по расширению списка компаний-поставщиков молдавских товаров на российский рынок. Об этом заявил президент Игорь Додон, которого цитирует РИА Новости."Буквально через неделю приедут эксперты Роспотребнадзора и Россельхознадзора и мы будем расширять список тех компаний, которые могут поставлять свою продукцию на российский рынок", — заявил Додон. "Мы принципиально договорились, что снять полностью эмбарго на поставку молдавских продуктов на российский рынок не получится, пока действует соглашение об ассоциации с ЕС, но можно расширять список товаров и расширять количество компаний-производителей, которые поставляют товары на российский рынок. Я думаю, что в ближайшие месяц-два мы эту проблему решим", — отметил президент.Read more: http://ru.sputnik.md/economics/20170119/10851694/moldova-tovary-experty.html

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