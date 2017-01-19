Заявлениями Игоря Додона в Москве не стоит пренебрегать, мнения

Заявления Игоря Додона в Москве о денонсации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом являются опасными и ими не стоит пренебрегать. Такое мнение было высказано в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале „Молдова 1”, передает IPN.

Бывший премьер-министр Юрие Лянкэ заявил, что Игорь Додон сделал шаг назад, делая такие заявления в столице России. „Российская Федерация находится в режиме экономических санкций после присоединения Крыма и из-за войны в Украине. Заявления Додона ведут нас в неправильное царство. Его действия дезориентируют молдавское общество, что не может не беспокоить. Его заявления означают начало второй политики в государстве, а такая маленькая страна как наша, не может позволить себе этого”, - заявил политик.

Обозреватель Николае Негру считает, что аргументы Додона о восточном рынке не являются правдоподобными. „Статистика показывает, что объем экспорта на европейском рынке превышает объем экспорта на российском рынке, даже тогда, когда Додон был у власти в ПКРМ. Не понимаю, где логика, чтобы отказаться от рынка, который приносит больше доходов. Мы не можем игнорировать восточный рынок, но это полный бред отказываться от европейского рынка ради восточного рынка”, - сказал журналист.