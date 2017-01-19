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Додон не исключает возможности проведения референдума по вопросу роспуска парламента
19.01.2017

Президент Игорь Додон не исключает возможности проведения референдума по вопросу роспуска парламента. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в среду в Москве, на встречах со студентами МГИМО, а также с молдавскими трудовыми мигрантами.

"Если правительство и парламент будут чинить препятствия в решении проблем людей, то мы дойдем и до референдума. Распустим парламент. Я уверен, что если проведем референдум, то народ их просто сметет", - сказал Додон. На вопрос одного из студентов относительно изменения избирательной системы с пропорциональной на смешанную, президент ответил, что "известно об этих намерения властей, которые уже опробовали смешанную систему на выборах в Народное собрание Гагаузии". "Они попытаются это сделать. Будем блокировать, мы категорически против этого, нельзя менять правила игры во время игры. И международные партнеры тоже против, они нас поддерживают", - сказал Додон, не уточнив, о каких именно партнерах идет речь. Глава государства также заявил о намерении провести референдума, отвечая на вопрос об отказе премьер-министра дать ход его предложению об отзыве посла Молдовы в Румынии.

"Я уже предлагал правительству разные инициативы. Например, посол Молдовы делает заявление против президента страны. Представьте, что в какой-то стране посол, назначенный указом президента, критикует президента. Какая реакция должна быть? Отзыв. Я предложил отозвать посла. У меня простой вопрос к премьер-министру: как вы собираетесь назначать следующих послов? Вот вам нужно через две недели назначать новых послов - 20-30 человек. Думаете, я подпишу ваши декреты?!", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что "если таких разногласий будет становиться все больше, то это найдет свое отражение в организации референдума".


 
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