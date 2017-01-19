Президент Игорь Додон не исключает возможности проведения референдума по вопросу роспуска парламента. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в среду в Москве, на встречах со студентами МГИМО, а также с молдавскими трудовыми мигрантами.

"Если правительство и парламент будут чинить препятствия в решении проблем людей, то мы дойдем и до референдума. Распустим парламент. Я уверен, что если проведем референдум, то народ их просто сметет", - сказал Додон. На вопрос одного из студентов относительно изменения избирательной системы с пропорциональной на смешанную, президент ответил, что "известно об этих намерения властей, которые уже опробовали смешанную систему на выборах в Народное собрание Гагаузии". "Они попытаются это сделать. Будем блокировать, мы категорически против этого, нельзя менять правила игры во время игры. И международные партнеры тоже против, они нас поддерживают", - сказал Додон, не уточнив, о каких именно партнерах идет речь. Глава государства также заявил о намерении провести референдума, отвечая на вопрос об отказе премьер-министра дать ход его предложению об отзыве посла Молдовы в Румынии.

"Я уже предлагал правительству разные инициативы. Например, посол Молдовы делает заявление против президента страны. Представьте, что в какой-то стране посол, назначенный указом президента, критикует президента. Какая реакция должна быть? Отзыв. Я предложил отозвать посла. У меня простой вопрос к премьер-министру: как вы собираетесь назначать следующих послов? Вот вам нужно через две недели назначать новых послов - 20-30 человек. Думаете, я подпишу ваши декреты?!", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что "если таких разногласий будет становиться все больше, то это найдет свое отражение в организации референдума".