Эксклюзивное интервью президента Молдовы Игоря Додона в Москве

В интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву президент Молдовы Игорь Додон еще раз подчеркнул значимость своего первого официального визита именно в РФ.

Додон рассказал о деталях визита в Москву и встрече с президентом России

Президент Молдовы Игорь Додон дал эксклюзивное интервью Генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на радио Sputnik в Москве. В ходе беседы молдавский лидер рассказал о деталях встречи с президентом России Владимиром Путиным и с рядом высокопоставленных чиновников РФ, а также о планах главы республики на ближайший период.

Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Додона, последний раз он посещал РФ в 2008 году, а переговоров на таком высоком уровне между Москвой и Кишиневом не было с 2009 года. Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. Согласно предвыборной программе, он, в частности, намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Что в приоритете?

Совершая свой первый на посту президента официальный визит именно в Россию, Додон нарушил традицию предыдущих лидеров республики после инаугурации отправляться первым делом в Брюссель.

Таким образом молдавский лидер дал понять, что ориентирован на восстановление стратегических отношений и сотрудничества с Россией. В интервью Киселеву президент Молдовы еще раз подчеркнул значимость своего первого официального визита в качестве главы республики именно в Россию.

"Партнерство с Россией, государственность, нейтралитет, приднестровское урегулирование, сохранение православных ценностей — это наши приоритеты", — сказал Додон. Он отметил, что "стратегическое партнерство с Россией должно быть приоритетным". По его словам, его одной из его первостепенных задач на посту лидера республики станет возвращение "молдавскому народу уверенности в себе, гордости, что они — граждане Республики Молдова и представляют молдавскую нацию".

Молдова хочет дружить

В ходе встреч в Москве Додон заявил, что Кишинев настроен на конструктивный диалог с Москвой, по его мнению, есть шанс решить некоторые проблемные вопросы. В частности, удалось достигнуть договоренности о том, что будут найдены решения для возвращения в Россию 50 тысяч граждан Молдовы, у которых есть запрет на въезд в РФ за миграционные нарушения.

Не менее важным стали переговоры, связанные с энергетикой. Додон отметил, что в ходе беседы с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером обсуждалась проблема исторических долгов Молдовы за газ. В частности, молдавский лидер отметил, что есть определенные наметки на то, как выйти из этой ситуации.

Миллер в свою очередь заверил, что "вне зависимости от транзита через территорию Украины, газ в Молдове будет".

Восток-Запад — дело тонкое

По мнению Додона, отношения Молдовы с внешнеполитическими партнерами не должны строиться на навязывании каких-либо идей и принципов. Он отметил, что страна "продолжит сотрудничать с Евросоюзом, но исходя из национальных интересов Молдовы". Молдавский лидер еще раз подчеркнул, что Соглашение, которое республика заключила с ЕС в 2014 году, невыгодно для страны.

По его мнению, безвизовый режим с ЕС не решил проблемы республики — не созданы рабочие места, не улучшилась экономика. По его словам, Молдова не только потеряла практически 50% экспорта в Россию, но и не увеличила поставки молдавской продукции на европейский рынок. К тому же, как отметил Додон, открыв свой рынок для ЕС, в Молдову хлынула европейская продукция, с которой отечественным производителям трудно конкурировать.

Президент Молдовы обратил внимание и на то, что проевропейские власти страны продолжают проводить политику "жизни взаймы", набирая кредиты у западных партнеров. По его словам, госбюджет республики на 2017 год на треть состоит из внешней не безвозмездной помощи со стороны иностранных доноров. "Сколько это может еще продолжаться?", — задался вопросом Додон. Молдавский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров с президентом России не просил финансовой помощи.

"Мы приехали сюда не за деньгами. Я не просил у Путина денег. Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать", — сказал Додон.

Также он обратил внимание на то, что возможное заключение соглашения между Молдовой и Евразийским экономическим союзом не противоречит обязательствам Кишинева в рамках ассоциации с ЕС.

Железного занавеса не будет?

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с президентом Молдовы отметил, что в РФ чувствуют — в республике не забыли о России. Он напомнил, что против него, как и против многих других российских журналистов введены молдавские санкции — запрещен въезд в республику. "На территории республики запрещено вещание телеканала "Россия 24". Враждебная риторика по отношению к России поддерживалась Молдовой. С наших позиций, на фоне этого информационного подтекста Вы нанесли стремительный визит в тыл врага. Так ли это?", — поинтересовался Киселев у Додона.

По словам молдавского лидера, "все, что делала молдавская власть, не соответствует тому, что думают граждане Молдовы".

"Что касается некоторых враждебный акций. Я выступал против закрытия телеканала "Россия 24". Надеюсь, в ближайшее время это решить. Выйду с такой инициативой, представлю проект от аппарата президента. Нельзя ограничивать телезрителя и говорить, что ему смотреть", — сказал Додон.

Он подчеркнул, что проблемы работы российских журналистов — это очень важный вопрос. Додон отметил, что по большинству случаев, а их по по официальным данным 150, запреты будут сняты. Президент республики пожелал журналистам, работающим на территории Молдовы, оптимизма.

"Думаю, что сейчас поводов для оптимизма больше, чем в прошлом году. Уверен, что они понимают, что я не отступлю от своей позиции вне зависимости от того, что будут делать наши оппоненты. Уверен, что мы не разочаруем ни граждан, ни журналистов. Я это обещаю", — заключил Додон.