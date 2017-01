ВИДЕО - Music Clip Евровидение-2017: кто подал заявки на участие от Молдовы (см. множество новых Видео клипов) Определился окончательный список участников национального отборочного этапа песенного конкурса Евровидение. В Молдове завершился прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение 2017, которое пройдет в Киеве. В итоге зарегистрированы заявки 38 участников. Многие из них уже пытались пробиться на конкурс. Например, Валерия Паша, Борис Коваль, рок-группа "CHE-MD" и Максим Завидия. Группа "SunStroke Project" и вовсе уже выигрывала национальный отбор и представляла нашу страну на конкурсе в 2010 году. Многие песни участников уже можно прослушать в свободном доступе в Интернете. В этом году им предстоит пройти три этапа отбора. Первый этап — прослушивание, которое пройдет 21 января. По его итогам жюри отберут 14 исполнителей. Второй этап – полуфинал. В этом году он будет всего один и состоится 24 февраля. В финал пройдут только 8 участников. Из них четырех выберут судьи, а еще четырех – телезрители. Третий этап состоится 25 февраля. Победителя выберут путем суммирования голосования жюри и публики. Список претендентов на право представить страну на Евровидении выглядит следующим образом: 1. Che-MD – "Făurit în Moldova" 2. Serj Coston and Sergey Beloff – "I've been searching" 3. Группа Ion Krasnopolski – "Invitaţie la nunta moldovenească"

4. Boris Covali – "Călător" 5. Valentina Nejel şi Sergiu Pungă – "Ne-a fost iubirea un joc" 6. Tudor Bumbac – "Într-o zi de iarnă" 7. SunStroke Project – "Hey Mamma" 8. Sasha Letty – "I belive"

9. THE ONE – "Dance" 10. Roşu Olea – "Mama"

11. Max Fall – "If I Could" 12. Russu Emilia – "If only you" 13. Denny Feyton – "Met by chance"

14. Cerkoo & Rodica Olişevschi – "It's not fair" 15. Sasha Bognibov – "Stop the Liars" 16. Sandy C – "A Beautiful World"

17. Second Chance – "Two Cats" 18. Vozniuc feat. Vio Grecu – "Don't lie" 19. Dana Rogovski – "Gave You Everything" 20. RadioLIFE – "Forget all"

21. Seth Cohen – "Пусть это будет секретом" 22. Diana Brescan – "Breath" 23. Shakya – "Beautiful Life" 24. Red Lips – "Kill for me" 25. Marks & Stefanet – "Join us in the rain" 26. Ethno Republic & Surorile Osoianu – "Discover Moldova"

27. Big Flash Sound – "Logic" 28. Valeria Paşa – "Freedom" 29. Ştefan Ursaki – "Lacrimi de chitară" 30. Doga Liuba – "On thought away" или "Safe" 31. Dăo – "Dream"

32. Nadia Moşneaga – "Never give up on us" 33. Chirtoacă Aurel – "Dor de mama"

34. Cobîlea Constantin – "Mama" 35. Barbas Diana – "The moment"

36. Samir Loghin – "Glow" 37. Maxim Zavidia – "Not Over You" 38. TOZI – "Uzac, uzac" До этого Молдова двенадцать раз принимала участие в Евровидении. Нашу страну на этом конкурсе в разные годы представляли группа "Zdob şi Zdub", исполнитель Паша Парфени, певица Оля Тира и коллектив "Sun Stroke Project", а также Наталья Гордиенко, Наталья Барбу, Джета Бурлаку, Нелли Чобану, Алена Мун, Кристина Скарлат, Лидия Исак и украинец Эдуард Романюта. До сих пор лучшим достижением представителей отечественной эстрады остается 6 место группы "Zdob şi Zdub" с песней "Bunica bate toba", показанной в 2005 году в Киеве, куда наша страна впервые делегировала исполнителя для участия в Евровидении.

