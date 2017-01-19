Главная "Наша партия": Генпрокуратура – это дубина, которой бьют оппозицию «Плахотнюковская юстиция» ведет себя нагло в деле о незаконном назначении Харужена, заявляет руководство «Нашей партии». «Мы, разумеется, не настолько наивны, чтобы верить в то, что «суд Плахотнюка» отменит решение «президента Плахотнюка» Николае Тимофти, об утверждении в должности Генпрокурора человека Плахотнюка», - заявил Дмитрий Чубашенко после судебного заседания по вопросу о незаконности утверждения в должности генпрокурора Эдуарда Харунжена.



Чубашенко подчеркнул, что Харунжен был утвержден с нарушением процедуры, и «для общества это важно, поскольку прокуратура является той дубиной, которой бьют оппозицию и в первую очередь, «Нашу партию» и её руководителя Ренато Усатого».



«Мы, как и все молдавское общество, заинтересованы в том, чтобы в прокуратуре был наведен порядок и она действовала по закону, а не по командам Плахотнюка», - заключил он.



В четверг, 19 января, Высшая судебная палата по рассматривала вопрос о незаконном утверждении в должности Генерального прокурора, ставленника олигарха Плахотнюка Эдуарда Харунжена. Однако заседание не принесло никаких результатов: бывший депутат Григорий Петренко, который обжаловал решение о назначении генпрокурора, потребовал отвода судейской коллегии, а суд, в свою очередь объявил паузу.



Судебные слушания, на которых оспаривалась законность утверждения в должности Генпрокурора ставленника олигарха Плахотнюка, Эдуарда Харунжена, в очередной раз продемонстрировали наглость и презрение к юридическим процедурам, свойственные так называемой «плахотнюковской юстиции». Об этом по окончании слушаний, заявил вице-председатель «Нашей партии» Илиан Кашу.



Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый и политформирование считают, что назначение на должность Генерального прокурора Эдуарда Харунжена прошло с грубыми нарушениями законодательства, сообщил Кашу.



Также, по словам вице-председателя «Нашей партии», «проблема заключается и в том, что Харунжен не прошел тест на неподкупность, и это вызвало серьезное недовольство в обществе».



Заседание суда началось с опозданием, в связи с тем, что представитель Высшего совета прокуроров Марчел Думитраш опоздал на заседание суда. Это, по словам Кашу, является свидетельством «дерзкого поведения прокурора. Мы видим, что заседание в ВСП начинается, когда является прокурор. Зная, как действует «плахотнюковская юстиция», нас не удивляет тот факт, что судейская коллегия в составе девяти судей полностью поддерживают прокуроров».







«Считаем, что этот процесс должен идти под пристальным вниманием прессы, чтобы всё молдавское общество видело, как в Молдове осуществляется юстиция, по команде Плахотнюка», - добавил он.

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