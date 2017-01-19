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Политика
Реформа юстиции за счет жертв насилия
19.01.2017

Любовь Тарабурка

Гражданское общество критикует инициативу Министерства юстиции, которая предусматривает изменение действующего законодательства в ущерб жертвам насилия в семье. В то время как государственная власть утверждает, что предлагаемая мера является частью реформы юстиции, 18 неправительственных организаций бьют тревогу потому, что в случае принятия изменений, ограничивается доступ к правосудию жертв насилия в семье.

Реакция представителей НПО последовала после того, как власти объявили, что намерены исключить из Гражданского процессуального Кодекса РМ главу «Применение мер защиты в случае насилия в семье» и внести изменения в Кодекс о правонарушениях. Чтобы выразить свое несогласие с этой инициативой, члены Национальной коалиции Viața fără violență în familie («Жизнь без насилия в семье») направили на адрес Минюста аргументированную резолюцию и потребовали в срочном порядке организовать встречу сторон, чтобы обсудить положения, по которым у них взгляды расходятся.

Как выяснила «Панорама», авторы убеждены, что при принятии изменений в действующее законодательство, жертва сможет обратиться за защитой только в том случае, если будет констатировано правонарушение о насилии в семье. А это противоречит праву жертвы на доступ в срочном порядке к мерам правовой защиты, а также европейским стандартам, установленным Стамбульской конвенцией.

- Важно, чтобы жертвы насилия в семье могли обратиться за защитой, не дожидаясь реальной угрозы их психическому и физическому состоянию, - считает директор Программы для женщин, реализуемой в рамках Международного центра La strada Даниела Мисаил-Никитин. - Или власть, предлагающая изменения в законодательство, хочет, чтобы жертва обращалась за постановлением о защите только после того, как будет констатировано правонарушение о насилии в семье? Лишен релевантности и аргумент о том, что в других странах насилие в семье не имеет никакого отношения к гражданско-процессуальной процедуре, а рассматривается в контексте уголовного дела или как правонарушение. В приведенных в качестве примера случаях, скорей всего речь идет о пробелах в законодательстве, а не о положительном опыте. Эта инициатива – плохая, противоречит интересам жертвы и международным стандартам в этой области.

Вместе с тем, адвокаты, специализирующиеся на защите жертв насилия в семье, отмечают и тот факт, что эта инициатива противоречит и другим взаимосвязанным с этим вопросом действующим документам, а приведенные ее авторами аргументы совсем неубедительны. 

- Нормы проекта закона неприменимы, так как концептуально и формально противоречат статьям 4, 374, 387, 394, 395, 453, 454, 460, 478 Кодекса о правонарушения, - утверждает адвокат МЦ La strada Анна Нани. – Авторы проекта говорят, что предложенные положения разгрузят судебные инстанции, а это те аргументы, которые не подтверждены ни практикой, ни соответствующими статистическими данными. На самом деле судебные инстанции не будут разгружены, потому что именно они будут рассматривать эти заявления. Вместе с тем, цифры показывают, что, например, в 2014 году было выдано 920 постановлений о защите. Эти данные вызывают у нас вопрос, какую часть они составляют из общего числа случаев, рассмотренных судебными инстанциями? Оптимизация деятельности судебных инстанций должна проводиться по-другому, а не за счет ограничения доступа к правосудию жертв насилия в семье.

Национальная коалиция Viața fără violență în familie («Жизнь без насилия в семье») – это платформа, в которую входит 18 неправительственных организаций и публичных учреждений из Республики Молдова, работающих в области предупреждения и борьбы с насилием в семье и над женщинами. 


 
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