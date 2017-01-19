В 2016 году количество осуществленных в Молдове пересадок удвоилось

В 2016 году количество пересадок, осуществленных в Республике Молдова, увеличилось вдвое по сравнению с 2015 годом. Так, если в 2015 году было проведено десять пересадок почек, то в прошлом году их число достигло 22. Для 14 из них были изъяты почки от доноров с мозговой смертью, а для остальных восемь – от живых доноров.

Заместитель директора Агентства по трансплантации Григоре Романчук заявил для IPN, что и в плане трансплантации печени ситуация в 2016 году была намного лучше, чем годом ранее. Если в 2015 году были выполнены только четыре пересадки печени, то в 2016 году было девять операций. Органы были взяты от восьми посмертных доноров и от одного живого донора.

Количество пересадки роговицы так же почти удвоилось, достигнув 28 операций такого типа. Больше всего на протяжении прошлого года было сделано пересадок ткани – около 600 операций.

Григоре Романчук добавил, что и с донорами ситуация улучшилась. „С одной стороны, повысилось осознание важности донорства органов для спасения человеческих жизней, с другой стороны, Министерство здравоохранения и Агентство по трансплантации предприняли меры стимулирования деятельности координаторов по трансплантации, которые в этом году работали более интенсивно. Кроме того, была создана и рабочая группа при Министерстве здравоохранения, занимающаяся увеличением количества трансплантаций”, - сказал Григоре Романчук. По его словам, увеличение числа доноров непосредственно определило увеличение количества пересадок.