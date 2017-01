Главная Расследование «империи» Платон-Попушой: легализация ворованных денег из молдавских банков Газета продолжает расследование про империю Платон-Попушой и схемы, через которые они отмывали деньги, украденные из молдавских банков. Деньги, на которые Вячеслав Платон и Константин Попушой создали обширную сеть компаний: нефтегазовый трейдер, собственный банк и юридическая компания. Согласно предоставленной в расследовании информации, конечной целью этой схемы была легализация средств, выведенных мошенническим способом из молдавских банков. Ранее сообщалось, что украденные одиозным предпринимателем Вячеславом Платон деньги из трех ликвидированных банков были «отмыты» при помощи схем, разработанных Константином Попушой - известным предпринимателем в нефтегазовой области Молдовы, Румынии, Украины, Грузии и других стран Восточной Европы. Эти схемы были описаны в отправленной нашей редакции информации, сопровождавшейся множеством документов. Журналисты Deschide.MD решили проверить достоверность информации, чтобы, в итоге, выяснить, что Попушой фигурирует в деле Платона и был недавно объявлен в международный розыск по запросу Антикоррупционной прокуратуры. Согласно результату выдачи в поисковых системах, Попушой - генеральный директор Rompetrol в Грузии. В день публикации нашего прошлого материала, Константин Попушой был замечен в Пояна Брашов в Румынии. Он скрылся после появления статьи с информацией о том, что предприниматель объявлен в международный розыск. После публикации предыдущего материала, в распоряжении Deschide.MD оказались новые сведения, из которых следует, что Молдова стала жертвой международного криминального конгломерата. Согласно информации от источников в правоохранительных структурах: изначально деньги при помощи В. Платона и К. Попушой выводились из молдавского банка (Banca de Economii) на счета фирмы-фантома (Ancor Geteway). После, они перекочёвывали в оффшорные компании Interchem Enterprise Ltd, Grexton Support LP и Granell Ltd. (подробнее о роли оффшорных компаний в афере, их номинальных и реальных владельцах можно ознакомиться по ссылке). Оффшорные компании, в свою очередь, занимались отмыванием средств при помощи схем в нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Эту часть курировал именно Константин Попушой. В схеме были задействованы крупнейшие нефтяные компании Lukoil, Sibur, Rompetrol и их представительства в России, Казахстане, Румынии, Украине, Грузии. У этих компаний закупался газ и полипропилен, которые реализовывались в Украине. Оттуда на оффшорные и частные счета поступали «отбеленные» деньги. Также часть средств обналичивалась для личных, бизнес-потребностей и взяток чиновникам Украины и Молдовы. Свои комиссионные Константин Попушой предпочитал забирать сразу, выводя их непосредственно на личные счета в оффшорных зонах. Делал он это особо не стесняясь, чувствуя полную безнаказанность за то, что грабил простой народ Молдовы. Например, с первых полученных через Ancor Geteway на свою компанию Interchem Enterprise Ltd 4 млн. долл., Попушой сразу же отправил на свой личный счет 950 тыс. долл., а счет своей матери пополнил на 34 тыс. евро. Итого комиссия составила не много и не мало, а целых 25% полученных от Ancor Geteway суммы. Согласитесь, неплохие комиссионные за пользование финансовой «прачечной». Из информации от правоохранителей из Молдовы и Украины стало известно, что финальный этап «прачечной» группы Платон-Попушой находился на Украине. Поэтому именно здесь была создана целая финансово-промышленная группа (а в терминологии полиции ОПГ или организованная преступная группа). Она включала в себя: торгово-производственное подразделение, центром которого стало ООО «Мастер Премиум», юридическая служба (Адвокатское объединение «Вячеслав Лыч и Партнеры»), финансово-расчетный центр (ПАО «Смартбанк»), а также масса других мелких фирм. Центральное место в отмывании похищенных в молдавских банках денег в Украине занимало ООО «Мастер Премиум» (руководитель Лукьянов Вячеслав, он же доверенное лицо Константина Попушой). Компания специально создавалась, чтобы через нее реализовывался газ и полипропилен на территории Украины. В 2015-2016 гг. она даже стала одним из крупнейших оптовых продавцов сжиженного газа и исполнителем госзаказа. О наполеоновских планах Платона-Попушой, которые возлагали на «Мастер Премиум», говорит тот факт, что они арендовали у облгазов, принадлежащих клану беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа 23 ГНС (газонаполнительные станции). Для понимания, всего в Украине 65 таких станций. На них хранится и поставляется розничным операторам сжиженный газ. Копия меморандума об аренде ГНС за подписью Константина Попушой и представителя Дмитрия Фирташа прикладываем. Для наших сограждан хотим пояснить, кто такой Дмитрий Фирташ. Это одиозный украинский олигарх, сколотивший огромное состояние на полукриминальных схемах перепродажи российского и туркменского газа на Украине. 12 марта 2014 года Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР в рамках расследования его причастности к созданию организованной преступной группы. 7 июня 2015 года на Украине были арестованы 46 объектов недвижимости, принадлежащие Фирташу. В отношении его компаний были выдвинуты обвинения в нанесении убытков украинскому государству в размере 5,742 млрд гривен (273 млн долларов), в том числе долг госкомпании в 3,343 млрд гривен (159 млн долларов) плюс неполученные доходы на сумму 2,4 млрд гривен (114 млн долларов). Originalul Memorandumului privind arendarea SPG Юридическим сопровождением афер Платона-Попушой в Украине (и не только) занимается адвокатская компания «Вячеслав Лыч и Партнеры». Именно Вячеслав Лыч был адвокатом Вячеслава Платона, когда того арестовали в Украине и экстрадировали в Молдову. Вячеслав Лыч причастен и к разного рода рейдерским схемам. Среди наиболее резонансных – попытка рейдерского захвата украинского «Энергоатома». Именно «Вячеслав Лыч и Партнеры» опротестовывал решение НБМ о блокировании 40% акций Moldova Agroindbank, фактическим владельцем которых называется Вячеслав Платон и Константин Попушой. Вячеслав Лыч значится среди акционеров украинского ПАО «Смартбанк». Он и еще трое (В. Ткаченко, Ю. Батько, Е. Сигорский) владеют 36,66% акций этого финучреждения. Из них 18,33% владеет Попушой через своих людей – В. Ткаченко, Ю. Батько. Крупнейшим акционером банка (40%) также является украинская страховая компания «Стар-Полис», конечным владельцем которой (через молдавского страховика Moldasig) значится Вячеслав Платон. Фактически «Вячеслав Лыч и Партнеры» являются адвокатом ОПГ Платон-Попушой. Все финансовые операции (в том числе связанные с легализацией) ОПГ Платона-Попушой проводила через ПАО «Смартбанк», бенефициарами которого и являлась. Все счета компаний группы в Украине обслуживались именно в «Смартбанке». 21 июля 2016 года (аккурат за неделю до ареста Платона в Украине) начата процедура ликвидации этого банка. Теперь обязательства перед клиентами «Смартбанка» будут выполнять за счет простых украинских граждан, как и наших граждан Молдовы. Это очень в стиле Платона-Попушой: деньги себе – обязательства государству. Contractul privind furnizarea de gaze. Rechizitele, evident aparțin băncii “Smartbank” Contractul privind furnizarea de gaze. Rechizitele, evident aparțin băncii “Smartbank” Ядовитые пауки в одной банке или операция «кинуть партнера». Об определенной «этике» отношений между «партнерами» по «прачечному» бизнесу может служить один интересный факт. Как нам стало известно, Константин Попушой умудрялся не только курировать схему отмывания денег в Украине. Он достаточно успешно «кидал» своего партнера Платона. Особенно этот «талант» Попушой раскрылся после ареста Платона. Это даже трансформировалось в депутатские запросы с обращениями в Генеральную прокуратуру Украины, открытые уголовные дела Национальным антикоррупционным бюро Украины, Генеральной прокуратурой Украины, Главным следственным управлением МВД №520160000000000240, №12014000000000574, №42016101090000101. Суть аферы «кинуть партнера» заключается в следующем: Попушой, вместе со своими протеже, инициирует и тщательно имитирует конфликт между номинальными учредителями «Мастер Премиум» - ЧП «Райская Троица» и «Аполло Кэпитал Инвест». Эти компании владеют равными долями (50/50) в газовом трейдере. В «Мастер Премиум» запускается управленческая чехарда. За два месяца 2016 года несколько раз меняются директора. На компании-поставщики газа рассылаются письма о необходимости перенаправления газовых поставок на другое юрлицо. В это же время инициируются жалобы в правоохранительные органы, возбуждаются уголовные дела, изымаются документы. Т.е. создается благоприятная ситуация для безнаказанного вывода уже из «Мастер Премиум» средств, но теперь исключительно в интересах Константина Попушой. Копия письма от украинской полиции: «Finita la commedia»? В декабре 2016 года суд сектора Буюкань (г. Кишинёв) вынес постановление (14-15581-08122016/14-308/16) о розыске, аресте и принудительной доставке Попушой Константина в Молдову. Также из достоверного источника в правоохранительных структурах нам известно, что молдавский суд в самое ближайшее время примет решение об аресте по этому делу еще 15 человек – граждан не только Молдовы, но и России, Румынии, Украины, стран Прибалтики. Все ещё остаются вопросы без ответов. Были ли Константин Попушой, Вячеслав Платон и их подопечные единственными авторами схемы хищения и легализации средств? Или они «провайдеры» интересов игроков более высокого уровня, о которых еще предстоит узнать? Также остаются вопросы о роли в этой цепи событий именитых транснациональных компаний Lukoil, Sibur, Rompetrol.

