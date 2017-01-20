Аналитики центра Stratfor дали свою оценку визита президента Игоря Додона в Москву

Визит президента Игоря Додона в Москву подтвердил его намерение изменить внешний вектор Молдовы. Таково мнение специалистов американского аналитического центра Стратфор.

Основным препятствием для этого аналитики считают проевропейское большинство в парламенте и, прежде всего, Демократическую партию, которой руководит Влад Плахотнюк.

Как отмечают аналитики "Стратфора", с приходом Игоря Додона на пост президента в Молдове вероятны важные изменения во внешней политике - смена вектора развития страны с запада на восток.

Однако реализация таких планов встретит немало препятствий, уверены американские эксперты. И главным из них они назвали проевропейское большинство в парламенте.

"Стратфор" процитировал заявление председателя Демпартии Влада Плахотнюка, что депутаты заблокируют любую попытку аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Возможны также изменения в отношениях между Кишиневом и Тирасполем, говорится в статье американских аналитиков.

По их мнению, на это указывают визит молдавского президента в Бендеры вскоре после инаугурации и встреча с новоиспеченным главой приднестровской администрации Вадимом Красносельским.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве во вторник, Игорь Додон заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом может быть аннулировано после парламентских выборов 2018 года, если Партия социалистов получит на них большинство голосов. Также Додон обсуждал в Москве возможности федерализации Молдовы, против которой выступают молдавские демократы.