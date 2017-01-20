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Политика
Тэнасе реанимирует идею Плахотнюка, которая может принести ДПМ 40% на следующих выборах
19.01.2017

 Председатель Конституционного суда Александру Тэнасе недавно реанимировал более старую идею лидера ДПМ, олигарха Влада Плахотнюка об изменении избирательной системы: переход от системы партийных списков к системе одномандатных округов.

«Мы должны внедрить реформу политической системы, отказаться от избирательных списков и выбрать систему, которая обеспечила бы возможность гражданамголосовать, даже если посписку, но законкретных кандидатов внутри списков, что обяжет и заставит партии искать неталисманы, а тех, кто действительно имеетполитический вес», - отметил Тэнасе в рамках передачи на «Radio Moldova».

Действующая система выборов по партийным спискам - убыточная, стимулирующая доступ  впарламент анонимных лиц, внесенных в списки лидеров-локомотивов партий на основе непонятных критериев или зачастую из-за их финансовых вкладов, заявил, в свою очередь, бывший судья Конституционного суда Николае Осмокеску. Он выступает за  смешанную избирательную систему  - половина депутатов избирается попартийным спискам, а другая половина - поодномандатнымокругам. «Кто знает всех101 кандидатов, которые предлагает партия? Люди знаютВоронина, Дьякова, Гимпу, Киртоакэ .... аостальных? Остальных мы не знаем, и ничего не можем у них спросить или потребовать, потому что у нас система политическойответственности партий несбалансированна», - продолжил Осмокеску. Он сказал, что люди, которые попадают в парламент,часто преследуют свои собственные интересы, особенно если спонсировали партии, которые их выдвинули, в ходе избирательных кампаний.

«Меня не беспокоит, что эту идею выдвигал Плахотнюк. Этой идее сотни лет, под различными названиями, она применяется в разных странах. Самое лучшее решение – это 50% на50%. Парламент  будет более ответственным перед избирателями, а также более представительным», - считает Осмокеску. Бывший судья подчеркнул, однако, что в этом случае необходимо установить и механизм отзыва депутатов, избранных по одномандатным округам, чтобы выбравшие их граждане могли их и отстранить в случае невыполнения обязательств.

Гагаузский пример: у кого есть деньги, тот и покупает голоса

Избирательная система на основе одномандатных округов действует в настоящее время в АТО Гагаузия, где таким образом избираются депутаты Народного собрания (местный парламент). Хотя в идеальной форме эта система должна обеспечивать представительство в законодательном органе, она не действует в социальных, экономических и культурных условиях Республики Молдова, заявил председатель Комратской неправительственной организации «Piligrim-Demo» Михаил Сиркели. На последних выборах в Народное собрание Гагаузии, которые прошли осенью прошлого года, не менее чем в половине округов практиковалась покупка голосов, сказал нам Сиркели. Возглавляемая им организация мониторила выборы. Причина проста, поясняет Михаил Сиркели: бедность, в которой живут люди, заставила их принять деньги и продукты питания в обмен на голоса. «Эта система удобна для тех, у кого есть деньги, олигархам, которые могут покупать голоса избирателей», - отметил Михаил Сиркели. Он добавил, что пострадает, в том числе и нынешняя политическая система, основанная на политических партиях, как это случилось в Гагаузской автономии. Он привел в пример Народное собрание Гагаузии, где в прошлом созыве не удалось сформировать фракции, большинство объединялись ad-hoc, по желанию председателя Народного собрания и в зависимости от интересов.

Предложение Тэнасе может принести ДПМ 40% на следующих выборах

Нынешняя избирательная система содействовала олигархизации политических партий, а голосование по одномандатным округам может увенчаться «баронизацией» парламента, считает политический аналитик Ион Тэбырцэ. По его словам, очень важен политический контекст, в котором пытаются реанимировать идею одномандатного голосования, ссылаясь на то, что одна из партий, находящаяся у власти (Демократическая партия) заинтересована остаться у власти, а в нынешней системе, охваченной коррупцией, у нее мало шансов. Например, по последнему опросу Ассоциации социологов и демографов, опубликованному 16 января 2016 г., ДПМ набирает лишь 7%. Ион Тэбырцэ напомнил и случай с отзывом кандидата-демократа Мариана Лупу из избирательной гонки из-за мизерных шансов победить.

«Эта идея вернулась в контексте, в котором в действующей избирательной системе партия, которая контролирует власть (ДПМ), имеет мало шансов удержаться у власти. Изменение, предложенное г-ном Александру Тэнасе, в контексте, в котором Демпартия укрепила территориальные филиалы, вызывает разумные подозрения, что изменением избирательной системы на самом деле преследуется цель сохранения этой презираемой партию у власти», - подчеркнул Тэбырцэ. По его мнению, ДПМ может заполучить до 40% в условиях смешанной избирательной системы.

«Существует риск «баронизации» парламента, куда могут войти местные бароны без партийной принадлежности, и которые будут голосовать в зависимости от интересов. Если проследить, как ДПМ сформировала и впоследствии меняла альянсы на местном уровне, то легко понять, что могут найтись методы убеждения для того, чтобы эти будущие депутаты перешли на службу ДПМ», - отметил политический аналитик.

Принятый, а затем отмененный проект

Весной 2013 г., являясь депутатом ДПМ, Влад Плахотнюк подготовил законопроект, в котором предлагалось избрание 51 депутата по партийным спискам, а 50 – по одномандатным округам. Проект даже был принят парламентом голосами депутатов Демпартии и ЛДПМ в контексте ожидания назначения нового «правительства Филата». Последовало постановление Конституционного суда, запрещающее Филату баллотироваться на должность премьер-министра «из-за подозрений в коррупции», после чего депутаты ЛДПМ и коммунисты аннулировали закон о переходе на смешанную избирательную систему, заявив, что это изменение, якобы, «является нецелесообразным».


 
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