Учителям – ничего, силовикам - зарплаты в 24 тысячи лей и 50-процентные надбавки

Почему власть не думает о том, что, если силовики защищают ее за деньги, то всегда найдутся силы, которые дадут им больше?

Профсоюзы образования и науки (FSES) приостановили акции протеста работников образования и науки на время переговоров с правительством. Но уже ясно, что зарплату учителям не повысят – деньги нужны на другое.

Скромные требования педагогов – и нескромная реакция правительства

В акции протеста приняло участие около 500 педагогов из Кишинева, Бельц, Дрокии и других районов, сообщает Инфотаг. Главным требованием было повышение зарплат на 50 процентов. Премьер Павел Филип пообещал подумать. Однако после заседания правительства в среду вице-председатель федерации профсоюзов образования и науки Надежда Лаврик сообщила на пресс-конференции в IPN, что власть положительно ответила только на три запроса.

Речь идет об увеличении единовременного пособия для молодых специалистов системы образования (но только на половину суммы, затребованную профсоюзами), сокращении для них учебной нагрузки в течение первых трех лет работы до 75 процентов от оклада и увеличении размера стипендий студентов – будущих педагогов (профсоюзы требовали роста на 20 процентов).

Ни о каком конкретном повышении зарплат речи нет!

На заседании правительства Филип уточнил, что пособия для молодых специалистов повысят на 50 процентов, а стипендии - на 5, будут подготовлены проекты постановлений. Дано задание разработать проект нового закона об оплате труда бюджетников: в нем будет учтена эффективность работы (модный показатель «indicatori de performanță», но почти никто не может объяснить, каковы конкретно эти показатели).

Повысить зарплату учителям по закону нельзя – ее и не повышают

По закону №355 от 2005 года о системе оплаты в бюджетной сфере оклады педагогических кадров должны пересматриваться и повышаться ежегодно, с 1 сентября, по мере процентного роста прогнозируемой на текущий год средней зарплаты по экономике по отношению к реально достигнутому уровню средней зарплаты педагогических кадров системы образования за четвертый квартал предшествующего года.

По статистике на 1 октября 2016 года средняя зарплата педагогов была равна 3977 леям, а средняя по экономике – 5109 леям. Рост зарплаты по сравнению с прошлым годом составил: у педагогов – 109 процентов, средней по экономике – 111,9 процента. Если брать в расчет эти данные, то повышение зарплаты педагогам могло бы составить мизер. И все из-за того, что большинство педагогов работает на две ставки, и повышать им зарплаты, согласно закону, не получается.

Но работать на две ставки означает снижать качество преподавания. Это жестокая эксплуатация, и с этой ситуацией все смирились, все молчат!

Повысить зарплаты полицейским по закону тоже нельзя – но их повышают

Деньги у правительства есть - только не для педагогов.

МВД подготовило проект постановления правительства о внесении изменений и дополнений в положение об оплате труда военнослужащих, рядового и начальствующего состава органов национальной обороны, госбезопасности, общественного порядка и правоохранительных органов, утвержденное постановлением правительства №650 от 2006 года. Предлагаются дополнения к зарплатам.

В настоящее время для рядового и начальствующего состава бригады полиции особого назначения «Fulger» МВД установлено ежемесячное вознаграждение в 1000 лей. Предлагается выплачивать такие же вознаграждения и сотрудникам генерального инспектората полиции. Всем работникам спецподразделений ГИП и СИБ, непосредственно связанным с предотвращением организованной преступности, предлагается доплачивать по 50 процентов к должностному окладу.

МВД решило обмануть государство на 374 миллиона?

По расчетам МВД, все эти доплаты составят 48,4 миллиона лей в месяц и 581 миллион лей в год. В том числе для сотрудников ГИП МВД - 40,4 миллиона и 485,1 миллиона. Сотрудникам СИБ доплачивать предлагается по 8 тысяч лей в месяц на каждого, это 96 тысяч в год.

В объяснительной записке не раскрывается сумма общего количества сотрудников СИБ, ждущих доплат. Однако несложно по разнице между предполагаемыми расходами определить, что речь идет о 1000 сотрудниках.

Интересный штрих. Расчеты показывают, что в МВД малость ошиблись. Предлагается доплата по 1000 лей сотрудникам ГИП МВД, а их по штату – 9 231. Таким образом, в год будет 111 миллионов лей, а не 485 миллионов! А общая сумма, с учетом доплат для сотрудников СИБ, будет 207 миллионов лей, а не 581 миллион. Мелочь? Когда автор этих строк сообщил автору проекта об ошибке, тот полностью признал ее.

В таблице 1 даны некоторые сведения об оплате указанной категории сотрудников ГИП МВД. Подробностей об оплате сотрудников СИБ нет, но отдельно сказано, что надбавка для них будет составлять 8000 лей в месяц. Несложно определить, что сегодня зарплата у «секуристов» - примерно 16 000 лей, это следует из информации в пояснительной записке МВД.

Кто еще дорог государству? Карабинеры

После этого был опубликован еще один проект, авторы которого предлагают внести дополнения в то же постановление правительства, повысив зарплаты еще и карабинерам. И опять дается ссылка на то, что проект разработан в соответствии с требованиями закона об оплате бюджетников, хотя в этом законе подобные меры не оговариваются.

Предлагается наделять командиров карабинеров правом устанавливать надбавки к окладам контрактников до 50 процентов, устанавливать надбавку в 1000 лей к окладам военным батальона «Scorpion» и контрактникам департамента карабинеров.

По расчетам МВД указанные надбавки потребуют дополнительно 10,244 миллиона лей бюджетных средств в год.

Подробная информация о зарплатах и надбавках указанного контингента военных и контрактников дана в таблице 2.

Чего боится власть

Установление всех этих надбавок для силовиков было бы оправдано, если бы параллельно поднимали доходы других категорий населения, учителей, врачей, пенсионеров и инвалидов.

Почему так срочно, уже после принятия госбюджета-2017, повышают доходы тех, кто защищает власть от беспорядков, которых пока нет? Кто боится этих самых беспорядков? И почему не думают о том, что если силовики защищают власть за деньги, - то всегда найдутся силы, которые дадут им больше?

И главное: почему боятся недовольства силовиков – и не боятся полного развала той сферы, в которой учат уму-разуму детей?

Как это делают в Европе

Мы постоянно говорим о приближении к европейским стандартам. Вот стандарты Румынии.

В 2016 году педагоги в этой стране получали: школьный (лицей, гимназия) учитель с высшим образованием – 1 975-3 470 румынских лей (411-723 евро, 8 850-15 570 молдавских лей), с градацией в зависимости от стажа; начинающий учитель – 1350-1681 румынских лей (281-350 евро, 6 050-7 540 молдавских лей).

С 1 января всем педагогам Румынии повысили зарплату на 15 процентов плюс надбавка в 10-25 процентов в зависимости от количества школьников. Плюс еще по 7, 10, 15 процентов в зависимости от количества классов, в которых читаются лекции.

Таким образом, с 1 января школьный учитель получает не менее 10 180-17 906 молдавских лей - втрое больше нашего учителя. Начинающий учитель получает 6 960-8 670 молдавских лей - в четыре раза больше. Плюс еще проценты и надбавки за число учеников и количество классов!

Почему нет денег на учителей

Председатель национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза считает, что денег нет из-за распространения неформальной экономики: «У нас 50 процентов экономики – сфера, в которой не платят никаких налогов. Некоторые имеют деньги в карманах, живут хорошо и не платят государству ничего. Как живут дети, учителя, врачи, пенсионеры, инвалиды, работники культуры – их не беспокоит».

Денег, потраченных на силовиков, хватило бы на то, чтобы дать учителям по 300 лей к зарплате

У нас около 116 тысяч педагогов. Примерно 60 процентов - пенсионеры. Примерно 80 процентов всех педагогов работают на две ставки (не от хорошей жизни!). В прошлом году вместо индексации в 12 процентов была индексация в 4 процента: минтруд подсунул правительству не те данные (необоснованно завышенные) по средней зарплате учителей.

Если бы всем 116 тысячам учителям доплатили хотя бы по 300 лей к зарплате, то общие расходы бюджета на год составили бы примерно 420 миллиона лей.

Расходы сопоставимы: 207 миллионов и 420 миллионов. Но разница в количестве – 10 тысяч людей в погонах и 116 тысяч бедных учителей, которые ежедневно обязаны учить наших детишек, будущее поколение.

Поверьте, я одинаково отношусь ко всем. Но в данном случае надо было отдать приоритет педагогам. А от них отделываются совсем скудными обещаниями, пока только на бумаге, и то не все.

Нового закона об оплате бюджетников не существует даже в проекте. Проекты постановлений правительства еще предстоит разработать. Путь от несуществующих проектов к законам и постановлениям правительства - долог. А проекты постановлений по силовикам уже завтра-послезавтра обретут законную силу.

Думитру БАРБАЛАТ

Примечание. Таблицы взяты из проектов постановлений, подготовленных МВД. В тексте приведены правильные (не ошибочные, как в проектах) расчеты по расходам.