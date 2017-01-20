Родственники посмертно награжденных людей будут получать пособие в 500 лей

Родственники первой степени родства людей, посмертно награжденных орденами «Ordinul Republicii» или «Ştefan cel Mare», будут получать пособие в 500 лей. Эти законодательные изменения будут опубликованы завтра в официальном вестнике Республики Молдова – «Monitorul Oficial», сообщает Молдпрес.

Право на получение пособия за особые заслуги имеют жена/муж или мать/отец лица, посмертно награжденного орденами «Ordinul Republicii» или «Ştefan cel Mare», которые являются получателями пенсии или пособий от государства в соответствии с национальным законодательством.

Пособие за особые заслуги определяется и выплачивается жене или мужу, в зависимости от обстоятельств, а в их отсутствие – одному из родителей посмертно награжденного. Если родители нетрудоспособны и находятся в разводе, пособие, по запросу, разделяется между ними в равных долях.