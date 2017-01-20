Молдавские экологи считают незаконным строительство Украиной новых ГЭС на Днестре

Киев намерен построить на Днестре шесть новых гидроэлектростанций. Экологические неправительственных организации считают, что это может привести к загрязнению воды и снижению уровня реки.

Активисты обратились в Европейскую комиссию и другие международные институты с просьбой назначить расследование о легитимности строительства.

Украинские власти уже объявили тендер на определение строительной компании, которая начнет возводить на Днестре шесть гидроэлектростанций. Экологи говорят, что если это произойдет, уровень воды значительно снизится, а качество воды ухудшится.

"Речь идет о тепловом загрязнении. Температура воды на дне на пять-шесть градусов ниже, что препятствует размножению бактерий. Большую часть воды мы потеряем. Молдова получит лишь переработанную гидроэлектростанциями Украины воду", - заявил председатель Экологического движения Кишинева Владимир Гараба.

Министр окружающей среды говорит, что наши власти неоднократно пытались убедить Киев отказаться от этих проектов, но безуспешно.

"Нас это беспокоит. Мы вели переговоры и на уровне правительства, и на уровне парламента, использовали все каналы диалога с Украиной, чтобы они обсудили с нашей страной использование общих водных ресурсов. Мы не раз обращались к ним с подобными запросами. Но, к сожалению, признаем, что украинская сторона не всегда расположена к диалогу."

На строительство ГЭС Киев планирует потратить два миллиарда долларов. Строительство планируют завершить к 2026 году.