Расследование «империи» Платон-Попушой: легализация ворованных денег из молдавских банков

Новые подробности появились в прессе о делах рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона и бизнесмена с сомнительной репутацией Константина Попушоя. Портал deschide.md опубликовал расследование о том, какую схему создали эти двое, чтобы отмыть деньги, незаконно выведенные из молдавских банков.

По данным расследование, деньги, которые вывели из Banca de Economii с участием Вячеслава Платона и Константина Попушоя, перевели в фирму-фантом, а оттуда - на счета офшорных компаний, занятых в нефтяной и газовой сфере. Ответственным на этом этапе был Попушой, который сейчас объявлен в международный розыск.

Deschide.md пишет, что к схеме были причастные крупные нефтяные компании России, Казахстана Украины и Грузии. Газ и полипропилен продавали на Украине, а прибыль переводили в офшор. Крупные суммы также снимали наличными, и эти деньги планировали использовать для взяток молдавским и украинским чиновникам. Константин Попушой при этом получал свои комиссионные. К примеру, из 4 миллионов долларов, полученных на фирму-фантом, 950 тысяч он перевел на личный счет. А на счет его матери поступило 34 тысячи евро. По данным расследования, всего ему досталась четверть изначальной суммы.

Также Deschide.md отмечает, что в итоге деньги попадали на Украину, и именно здесь создали преступную группировку. Юридическую поддержку Платону и Попушой оказывала фирма „Вячелав Лыч и Партнеры". Именно Лыч был адвокатом Платона после его ареста в Киеве. И эта же фирма оспорила решение Нацбанка Молдовы о блокировании 40% акций «Молдова-Агроиндбанка», которыми де-факто владели Платон и Попушой.

Deschide.md называет фирму «Вячеслав Лыч и партнеры» защитником интересов империи Платона и Попушоя. Правда, в сферу бизнес-интересов Попушоя не входило отмывание украинских денег. Авторы расследования утверждают, что делец не был честен со своим деловым партнером Платоном, поэтому он создал условия для вывода денег в свою пользу.

Продолжение расследования смотрите по ссылке deschide.md.