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Политика
Сорин Плешка, застреливший родного брата, трудоустроен на дипломатическую работу в Турции
20.01.2017

Случай сына депутата Нае Симиона Плешки  - Сорина, который застрелил старшего брата и избежал наказания, широко обсуждался общественностью. Возможно это стало причиной тому, что Сорин Плешка пожелал уехать из страны.

Как стало известно, сейчас он является секретарем III степени посольства Молдовы в Анкаре, Турция.

В конце 2016 года журналисты Realitatea.md направили запрос в МИДЕИ, в котором попросили подтвердить информацию о трудоустройстве господина Плешки в посольстве. Однако руководство министерства отказалось отвечать на вопрос, ссылаясь на «данные личного характера».

Ранее Сорин Плешка был сотрудником Таможенной службы Республики Молдова, откуда уволился 25 декабря 2016 года.

 
 

 
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