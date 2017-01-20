Работа в Молдове: какие вакансии еще можно успеть занять

Национальное агентство занятости населения республики разместило список направлений на рынке труда, пользующихся наибольшим спросом со стороны работодателей.

Самые востребованные специальности отобрало Национальное агентство занятости населения Молдовы для тех, кто находится в поисках работы. Эти данные также могут помочь тем, кто еще не определился с окончательным выбором профессии.

В январе 2017 года в республике зарегистрировано шесть тысяч 589 вакансий. Людям с высшим и средним образованием предлагается тысяча 651 рабочее место. Больше всего требуются специалисты здравоохранения, для которых предусмотрено в общей сложности свыше пяти сотен вакантных мест. На втором месте — специалисты с высшим педагогическим образованием, у которых 221 вариант трудоустройства. В тройку лидеров входят специалисты в области финансового, экономического сектора и торговли, для которых предусмотрено 146 вакансий. Меньше всего востребованы кандидаты с дипломами ВУЗов на должность начальника отдела и механика — менее 5 мест.

Самыми востребованными профессионалами со средним специальным образованием остаются швеи — тысяча 392 предложения. В тройку лидеров входят продавцы и квалифицированные работники промышленного сектора. А трудоустроиться без документов о высшем или специальном образовании могут подсобные рабочие (419 мест), сборщики деталей (236 вакансий), сельхозрабочие (137 предложений) и т.д. Больше всего вакантных мест предоставляются в Кишиневе и в Бельцах.