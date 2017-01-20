Год правительству Филипа: чего добилась Молдова

Прошел ровно год с избрания в Молдове правительства демократа Павла Филипа. Формирование кабмина проходило на фоне усугубившегося экономического и социального кризиса, масштабных акций протеста сторонников оппозиционных сил — Партии социалистов, "Нашей партии" и платформы DA. Между тем утверждение правительства поставило точку в вопросе политической нестабильности в Молдове — страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали протесты, республика в течение продолжительного времени жила без действующего исполнительного органа.

Приоритеты кабмина Филипа Утверждение кабмина произошло всего за несколько минут. Депутаты от оппозиции заблокировали центральную трибуну законодательного органа, таким образом, премьер был Филип был вынужден представлять свою программу с места. Дочитать ее до конца ему так и не удалось.

Программа правительства Филипа мало чем отличалась от планов работы предыдущих кабинетов министров. Среди обозначенных приоритетов — европейская интеграция, углубление стратегического диалога между Молдовой и США, развитие отношений с МВФ и Всемирным банком, продолжение партнерства с НАТО в целях укрепления статуса нейтралитета. Сотрудничество с Россией указано в седьмом пункте программы, а сотрудничество с СНГ — в девятом.

Среди первоочередных целей кабмина естественно — борьба с коррупцией, экономическим кризисом, а также решение социальных проблем. Утвержденное правительство приступило к реализации намеченных целей и программ, которые, по заверению властей, должны были вывести страну не только из политического, но и социально-экономического кризиса и сохранить хрупкую стабильность. Чем запомнился год премьерства Филипа? Топ решений правительства Филипа Прошедший год оказался плодотворным для молдавского кабинета министров. Правительство приступило к выполнению своих обязанностей с большим чемоданом долгов. В 2016 год страна вступила без государственного бюджета, который в итоге был утвержден лишь летом. Среди других проблем, доставшихся кабмину Филипа, — заморозка внешнего финансирования, продолжающийся спад экономики, снижение товарооборота и объема денежных переводов, сложная ситуация во всех секторах.

Кабмин сделал ставку на заключение меморандума с МВФ, который давал "зеленый свет" иностранным донорам. Вливания зарубежных кредиторов, по замыслу правительства, должны пойти на покрытие дефицита 2016 года и держать на плаву экономику в 2017 году (треть бюджет этого года состоит из внешней помощи). Чтобы получить заветный договор с МВФ, кабмину нужно было пойти на ряд жестких условий организации, направленных на экономию. Впрочем, в правительстве не связывают условия МВФ с осуществленными реформами.

В ходе представления отчета о 100 днях работы кабмина премьер-министр заявил, что треть министерств и государственных агентств подлежат упразднению. По его словам, "области деятельности ведомств, которые будут расформированы, перейдут в управление тех структур, которые останутся". Проект находится в разработке.

Правительство взяло на себя ответственность за пакет из семи законов. В числе одобренных проектов — закон о восстановлении банков, поправки к законам о Нацбанке и финансовых учреждениях, закон о Центральном депозитарии ценных бумаг, закон об эмиссии ценных бумаг в счет гарантий, предоставленных Нацбанку правительством в 2014 и 2015 годах по кредитам, выданным ряду молдавских банков, поправки к законам о госбюджете, о бюджете государственного социального страхования и о фондах медицинского страхования.

Рост тарифов. Международный валютный фонд — власти Молдовы выполнили. В 2016 году были пересмотрены тарифы на отопление в сторону повышения. Между тем, эксперты предрекают рост тарифов на услуги, оказываемые населению и в 2017 году.

Пенсионная реформа. С подачи правительства граждане Молдовы будут выходить на пенсию позже. Так, уже 1 июля 2017 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, для женщин — на шесть, пока не достигнет показателя в 63 года.

Договор с МВФ. Это одно из ключевых событий 2016 года, которое по праву можно назвать достижением правительства Филипа. Кабинету министров удалось убедить западных партнеров в том, что в республики реализуются реформы. Таким образом, правительство продолжило курс на политику "жизнь взаймы".

Утверждение госбюджета 2017 года. Правительство в достаточно короткие сроки представило на рассмотрение парламенту проект государственного бюджета.

10 вотумов недоверия кабмину

На протяжении 2016 года правительство под руководством Филипа пережило 10 вотумов недоверия, с учетом персональных вотумов, выраженных ряду членов кабинета министров. С подобными инициативами выступали депутаты оппозиционных фракций социалистов и коммунистов. Однако все предложения по выражению вотумов недоверия не были поддержаны парламентским большинством.