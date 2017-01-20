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Авто
Владельцам машин на газе запретят парковаться на подземных стоянках
20.01.2017

Водителям авто, оснащенных газовым оборудованием, хотят запретить парковаться на подземных стоянках. Законопроект разработало минэкономики.

Специалисты считают, что такие машины опасны. Взорвись баллон в подвале - и последствия будут катастрофические. Это можно сравнить с детонацией 30 килограммов тротила.

Министр экономики Октавиан Калмык говорит, что такой запрет есть во многих странах. А в Молдове газовое оборудование в автомобилях устанавливают еще и в неавторизированных мастерских, кустарным способом.

"Практически каждую неделю случается, что машины с газовым оборудованием загораются на ходу или происходят другие неприятности. Поэтому мы и предлагаем ввести технические ограничения", - сказал министр экономики Октавиан Калмык.

Запрет коснется как общественных парковок, так и подземных стоянок в жилых многоэтажках. По словам экспертов, газ в случе утечки, попадает в вентиляционную систему, и при взрыве пострадает не только стоянка, но и верхние этажи.

"Последствия будут такими же, как при взрыве тротила. Согласно подсчетам, сила ударной волны от взрыва 30 килограммов сжиженного газа - такае же, как при детонации 30 кг тротила", - сказал глава ГГИ по надзору за опасными объектами Иван Гушилик.

По данным Национальной патрульной инспекции, в Молдове - четыре тысячи автомобилей, оснащенных оборудованием со сжиженным или сжатым газом. Новые правила приветствуют и сами владельцы таких машин.

Также новый закон обяжет водителей использовать наклейку "транспортное средство, оснащенное газовым оборудованием". Штраф за нарушение составит до тысячи леев. Наказывать будут и тех, кто не соблюдает правила парковки.


 
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