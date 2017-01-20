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Политика
Каких отношений Молдовы и США ждет премьер Филип при Трампе
20.01.2017

Премьер-министр Молдовы Павел Филип в пятницу направил поздравительное письмо избранному президенту США Дональду Трампу по случаю его инаугурации, сообщили в пресс-службе молдавского кабмина. 

Премьер выразил уверенность в том, что профессиональный опыт Трампа и его качества руководителя позволят США остаться мировым лидером. Также Филип подчеркнул, что молдавские власти выступают за сохранение стратегического двустороннего сотрудничества с Америкой, которое действует уже в течение 25 лет, а страна останется стабильным и надежным партнером США.

"Мы ценим поддержку США в обеспечение территориальной целостности страны и мирного урегулирования приднестровского конфликта. В 2017 году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Молдовой и Америкой. Считаем, что это хороший повод поставить амбициозные цели будущего сотрудничества", — говорится в тексте сообщения. Премьер также добавил, что Молдова открыта для диалога по вопросу развития торгово-экономических отношений и увеличения американских инвестиций в республику.


 
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