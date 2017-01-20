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Политика
Президент Молдовы организует встречу с представителями СМИ в широком формате
20.01.2017

Игорь Николаевич Додон ответит на вопросы представителей средств массовой информации, подведет итоги визита в Российскую Федерацию и обозначит приоритеты Молдовы на 2017 год. 

Об этом сообщил советник Президента РМ по внутренней политике Ион Чебан.

"За последние дни мы получили сотни звонков от журналистов, чтобы прокомментировать события, декларации, итоги визита в Россию и т.д.

Доводим до вашего сведения, что 24 января 2017 г., начиная с 19.00 в Государственной Резиденции, г-н президент Игорь Додон организует встречу с представителями средств массовой информации в широком формате (приглашается вся пресса).

Дискуссия будет модерироваться двумя журналистами, в т.ч. и на русском языке", - уточнил Чебан.


 
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