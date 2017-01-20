Как президенту утвердить министра обороны и не потерять лица перед избирателями?

Одним из первых Указов президента Игоря Додона стала отставка министра обороны Анатола Шалару, известного своими заявлениями об отношениях РМ с НАТО. Затянувшуюся паузу с назначением нового министра агентству «ИНФОТАГ» комментирует доктор права Павел МИДРИГАН.

«И.»: Можно ли законам РМ утвердить министра без согласия президента?

П. М.: В такой момент, когда правительство приходит не полностью, скажем, как после выборов парламента, замена чиновника делается указом президента по представлению кандидатуры премьер-министром. Он предлагает, а президент – утверждает. Сейчас возник вопрос: «Может ли президент отклонить кандидатуру, не согласившись с премьером?». И здесь необходимо строго соблюдать процедуру.

Похожую ситуацию в РМ можно отследить по деятельности Высшего совета магистратуры (ВСМ) при назначении судей. ВСМ предлагает кандидата на должность судьи, а президент максимум один раз может его отклонить. Но в случае с заменой министров речь идет о формировании команды управленцев, которую президент лишь утверждает. Поэтому нельзя сказать, что это есть полномочия президента. Это не происходит по формуле: «кого он хочет, того и назначает». Власть в РМ сформирована в результате выборов в парламент, имеется правящая коалиция со своими внутренними договоренностями, согласно которым и выдвигаются на определенные посты свои кандидаты, причем должности могут быть самые разные – от министров и ниже. Парламентское большинство формирует исполнительную власть и у президента РМ здесь отнюдь не определяющая роль.

«И.»: И какой же вывод можно сделать из этого?

П.М.: Вывод о том, что скоро появится толкование КС о действиях президента. Рискну предположить, что разъяснение суда будет звучать примерно так: «Президент может один раз отклонить кандидатуру министра, но второй раз он должен утвердить того, кого ему предлагает премьер-министр».

«И.»: Как долго министерство может оставаться без первого лица? Оговорена ли подобная коллизия в молдавском праве?

П.М.: Нет, таких уточнений, оговорок нет. Вспомним, что в Молдове девять месяцев не было генерального прокурора после ухода Корнелиу Гурина, а был исполняющий обязанности. У нас Высшая судебная палата годами оставалась без председателя, потому как не могли разобраться с кандидатами на этот пост, кто из них «достойней». Напомню, что национальный центр по борьбе с коррупцией также какое-то время не имел руководителя. Для Молдовы, к сожалению, это явление типично. Есть у руководителя министерства заместители – они и справляются с управлением. Вряд ли необходимо оговаривать в законодательстве сроки. Формирование состава власти происходит во фракциях парламента, а министерство действует по внутреннему регламенту. И отсутствие министра не означает недееспособность ведомства.

«И»: Насколько важна для лидера ЛП должность министра обороны? Какие цели он преследует?

П.М.: Тема перераспределения постов в министерствах не подлежит обсуждению. Так что лидер ЛП Гимпу получит то, что хочет. Почему он выдвигает нынешнего министра экологии Валериу Мунтяну? Этот деятель – завзятый унионист, а для выборов парламента в 2018 г. лозунг сближения с НАТО для ЛП единственная козырная карта в электоральном противостоянии.

Я бы сказал, что Мунтяну - джокер Гимпу в предстоящих баталиях за места в парламенте. Ведь тема европейской интеграции потеряла интерес. Сами европейцы говорят политикам: «Парни, хватит болтать попусту. Новых членов в ЕС 15-20 лет не будет!». Потому голоса либералам может принести только лозунг «Молдове надо в НАТО!». К тому же в этом плане есть поддержка Бухареста, ведь Румыния член блока. Вот они эту «фишку» и будут продвигать.

У Гимпу сегодня очень короткая скамейка запасных. Если вдруг прокатят Мунтяну, то у него нет более вменяемых кандидатур. А Мунтяну нужно отдать должное. Он может и говорить и рассуждать, а министерство экологии для него мелковато. В этой связи Гимпу очень хочет его продвинуть и весьма рассчитывает на решение КС. Причем такое решение, что президент не может отклонять предложенную кандидатуру. Гимпу хочет утверждения с первого раза – без осечки. И если это не случится, а выдвижение Мунтяну вторично будет невозможно, то Гимпу попадает в щекотливую ситуацию. Других претендентов в министры обороны у него нет.

«И.»: Какой при этом может быть позиция главной партии в правящей коалиции – ДПМ?

П.М.: ДПМ в своих декларациях никогда не отличалась любовью к НАТО. Не исключено, что КС скажет: «Президент может отклонить кандидатуру министра лишь один раз, но вторично должен быть предложен другой человек». Такой исход не выгоден Гимпу, но зато он будет на руку ДПМ.

«И.»: На что Гимпу может пойти в таком отчаянном положении?

П.М.: Он способен угрожать выходом из коалиции, а сейчас это никому не нужно. Ибо распад правящего большинства - это прямая дорога к досрочным парламентским выборам. А это сейчас никому не нужно в коалиции. Поэтому он всякий раз идет на такой шантаж, когда либералам что-то нужно. Последний пример – история с изменением полномочий Муниципального совета Кишяла актуальностьва и передача полномочий племяннику Гимпу – генеральному примару Кишинева Дорину Киртоакэ по совместительству первому заместителю председателя ЛП. Коалиции не хочется раскола, потому она пойдет на поводу у Гимпу.

«И»: Может ли парламент начать процедуру импичмента президента Додона из-за отклонения предлагаемых ему кандидатур на пост министров?

П.М.: Уже есть установленное правило, что министра во второй раз президент должен утвердить (другое дело, что это будет иное лицо). Но Додон сегодня слишком слаб, чтобы начинать полномасштабную войну с исполнительной властью и парламентом. Он еще не укрепился и не нужно ему начинать противостояние. С другой стороны в Конституции РМ четко говорится, что импичмент может быть объявлен после установления специальной парламентской комиссией факта «умышленного и грубого нарушения президентом Конституции». При наличии толкования КС о назначении министров ему нельзя вменить «умышленное и грубое нарушение закона». Пока вопрос висит в воздухе, Додон вполне может сказать: «А что я нарушил? В Конституции записано, что президент утверждает кандидатуру министра, предложенного премьером». И будет прав.

Приведу для ясности пример. После представления премьера Павла Филипа, президент Тимофти отказался снять министра Шалару. Это означает, что Тимофти нарушил Конституцию? Потому отклонение президентом кандидата в министры пока никто не считал в Молдове нарушением закона. Вот почему предъявить что-то для импичмента Додону невозможно.

Но здесь есть и другое поле. Сколько раз президент может отклонять: «Два, три или больше?». Схожую ситуацию с премьером разрешили. КС тогда пояснил, что, поскольку назначение премьера происходит с подачи большинства депутатов парламента, то его кандидатура не может быть не утверждена президентом. Ибо премьер - это фигура политическая. В вопросе же министров от партий, входящих в правящее большинство, пока имеется законодательный вакуум. Вот теперь и будет его толкование КС.

«И.»: Если новый министр обороны пойдет по пути предшественника, станет заявлять об ориентации РМ в НАТО, сможет ли Додон отправить его в отставку, поскольку он против членства РМ в военном блоке?

П.М.: Легко. Президенту стоит напомнить, что в Конституции оговорено, что РМ является нейтральной страной. К тому же заявления о векторе развития РМ могут делать спикер парламента и премьер. А министр обороны должен работать, обеспечивая воинскую дисциплину и порядок в армии. Если же он вступит на путь политических заявлений, то ему прямая дорога в отставку.