Пять республиканских больниц готовы внедрить автоматизированную информационную систему

Пять республиканских больниц смогут пользоваться в ближайшие месяцы автоматизированной информационной системой. Речь идет об интернет-приложении для мониторинга денежных поступлений, запаса лекарственных средств и даже лечения пациентов.

В Республиканской клинической больнице уже созданы все условия для использования приложения. Медучреждению выделили свыше двухсот компьютеров, 121 принтер и 20 телевизоров, и подключили к интернету. А медперсонал обучают пользоваться софтом.

"Учимся понемногу. На обучение тратим полтора часа в день, потом делаем небольшой перерыв."

В администрации РКБ говорят, что после внедрения софта финансовые и медицинские проекты будут выполнять более эффективно.

"Приложение позволит нам в любой момент узнать информацию о любом лекарстве: где его использовали, сколько оно стоит, сколько его осталось и сколько понадобится в ближайшие месяцы", - сказал директор РКБ Анатолий Чуботару.

Информационную систему внедрят в 15 республиканских больницах. Министерство здравоохранения сможет отслеживать деятельность этих учреждений в онлайн-режиме.

"Будем знать, сколько пациентов находятся в больнице, запасы лекарств, поток финансовых средств, план работы учреждения", - отметила министр здравоохранения Руксанда Главан.

Приложение предоставит властям возможность проверять, соответствует ли лечение национальным протоколам.

"Когда протоколом предусмотрен один курс лечения, а врач назначает другой, система подает сигнал и не позволяет врачу совершить ошибку", - добавила министр здравоохранения.

Республиканские больницы смогут воспользоваться софтом в рамках правительственной программы MCloud. Приложение также подключат к информационным системам Национальной компании медицинского страхования, автоматизированной информационной системе для первичной медицинской помощи и госпредприятию Registru.

Для внедрения автоматизированной информационной системы минздрав выделил почти десять миллионов леев.