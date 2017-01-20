20 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Пять республиканских больниц готовы внедрить автоматизированную информационную систему
20.01.2017

Пять республиканских больниц смогут пользоваться в ближайшие месяцы автоматизированной информационной системой. Речь идет об интернет-приложении для мониторинга денежных поступлений, запаса лекарственных средств и даже лечения пациентов. 

В Республиканской клинической больнице уже созданы все условия для использования приложения. Медучреждению выделили свыше двухсот компьютеров, 121 принтер и 20 телевизоров, и подключили к интернету. А медперсонал обучают пользоваться софтом.

"Учимся понемногу. На обучение тратим полтора часа в день, потом делаем небольшой перерыв."

В администрации РКБ говорят, что после внедрения софта финансовые и медицинские проекты будут выполнять более эффективно.

"Приложение позволит нам в любой момент узнать информацию о любом лекарстве: где его использовали, сколько оно стоит, сколько его осталось и сколько понадобится в ближайшие месяцы", - сказал директор РКБ Анатолий Чуботару. 

Информационную систему внедрят в 15 республиканских больницах. Министерство здравоохранения сможет отслеживать деятельность этих учреждений в онлайн-режиме.

"Будем знать, сколько пациентов находятся в больнице, запасы лекарств, поток финансовых средств, план работы учреждения", - отметила министр здравоохранения Руксанда Главан. 

Приложение предоставит властям возможность проверять, соответствует ли лечение национальным протоколам.

"Когда протоколом предусмотрен один курс лечения, а врач назначает другой, система подает сигнал и не позволяет врачу совершить ошибку", - добавила министр здравоохранения.

Республиканские больницы смогут воспользоваться софтом в рамках правительственной программы MCloud. Приложение также подключат к информационным системам Национальной компании медицинского страхования, автоматизированной информационной системе для первичной медицинской помощи и госпредприятию Registru.

Для внедрения автоматизированной информационной системы минздрав выделил почти десять миллионов леев.


 
Количество просмотров:
54
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.