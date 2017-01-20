Премьер рассказал, когда газопровод Яссы-Унгены продлят до Кишинева

Реализация проекта по продлению существующего молдо-румынского газопровода Яссы-Унгены до Кишинева начнется в 2017 году, сообщил премьер-министр республики Павел Филип на брифинге в пятницу, представляя отчет за 12 месяцев работы кабмина.

По его словам, на проектирование газопровода Унгены-Кишинев от правительства Румынии получено 550 тысяч евро. Еще 102 миллиона евро перечислено от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Еврокомиссии в качестве финансирования строительства энергетического объекта. "Строительство этого важного проекта начнется уже в 2017 году", — сказал Филип. Как сообщалось ранее, проект предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории.

На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные. Так, они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). По данным ведомства, за январь-сентябрь 2016 года республика закупила 637 миллионов кубометров газа у российского концерна "Газпром".

Румынский газ стал поступать в Молдову только в начале весны 2015 года. Сроки запуска газопровода Яссы-Унгены после его закладки в конце августа 2013 года неоднократно откладывались. В итоге официально он был сдан в эксплуатацию только 27 августа 2014 года. Его протяженность на румынской территории составляет 32 км. Под рекой Прут проходят 736 метров и еще 11 км расположены на территории Республики Молдова. Эксперты подчеркивают, что без продления газопровода Яссы-Унгены с румынской стороны проект не имеет смысла. Для того, чтобы увеличить поставки топлива, необходимо подготовить инфраструктуру в стране-соседке.