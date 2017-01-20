В Кишиневе водомеры будут заменены на счетчики воды нового образца

Муниципалитет планирует заменить нынешние водомеры в столичных домах на новые высокоточные счетчики с радиомодулем для дистанционного сбора показаний с помощью технологии wirelless. В текущем году планируется установить такие счетчики в сто жилых домах, в которых регистрируется большая разница в показателях общего счетчика и индивидуальных водомерах, передает IPN.

В ходе пресс-конференции генпримар столицы Дорин Киртоакэ заявил, что в течение последних 20 лет потери воды оцениваются в сотни миллионов леев. Только в течение года потери оцениваются в 50 млн. леев, из которых только 30 млн. были возмещены в результате распределения объемов воды потребителям. Помимо того, что некоторые потребители могут самовольно изменить показатели водомеров старого типа, большой проблемой остается доступ в квартиры для сбора данных. А счетчики нового типа имеют высокую точность и позволяют считывать данные на расстоянии.

Откомандированная в АО „Apă-Canal Chișinău” директор Вероника Херца сказала, что такие счетчики были установлены в 2013 году в рамках пилотного проекта в пяти жилых домах, однако только в трех из них покрытие было стопроцентное. В результате, в этих трех домах разница в объеме составила всего 0,98%.

Вероника Херца отметила, что новая система позволит считывать данные счетчика без необходимости проникновения в квартиру. Так, счетчики с радиомодулем имеют антимагнитную защиту и могут регистрировать потери воды на неисправных аппаратах. Например, в случае, если владельца нет дома, и происходит утечка в течение 8-12 часов, оператор, который считывает данные счетчика, обращается к ремонтным командам поставщика.

Новая система позволит использование двух методов сбора данных. Первый предполагает сбор показаний ответственным лицом с помощью специального радио. Модуль имеет способность собирать данные в радиусе 300 метров в течение 20-30 минут во всем доме. Однако муниципалитет предпочитает второй способ – стационарный, который позволяет сбор данных в автоматическом режиме, без вмешательства человеческого фактора. Это станет возможным через систему GSM, интернет или волоконно-оптическую сеть, так чтобы информация была сохранена непосредственно на сервере „Apă-Canal Chişinău”.

Установка новых счетчиков будет осуществляться из средств предприятия, а для оснащения ста жилых домов будет потрачено около 5 млн. леев. В общей сложности на установку счетчиков нового типа примерно в 260 тысяч квартирах в Кишиневе нужно 8 млн. евро. Должны быть проведены переговоры и с внешними партнерами в целях финансирования данной программы.