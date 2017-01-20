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Перед Молдовой открываются новые перспективы
20.01.2017

Колумнист Sputnik попытался проанализировать два события, столкнувшиеся во временном пространстве – визит Игоря Додона в Москву и вхождение во власть Дональда Трампа. Несравнимые истории, но похожие по внутренней их значимости для Молдовы и США.

Завершившийся первый официальный визит президента Молдовы Игоря Додона в Москву по разным причинам обсуждался многими в республике так же бурно, как и главы европейских стран и американский либеральный истеблишмент отреагировали на последние высказывания избранного президента США Дональда Трампа в канун его инаугурации. Вы можете задаться логичным вопросом: "Где имение, а где наводнение?"

Но позвольте заметить, что логическая связь между этими событиями, разведенными географически и политически, налицо.

Модель мира меняется Итак, первое: Игорь Додон, встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, четко заявил о том, что партнерство Молдовы с Россией должно быть стратегическим. Эту же мысль президент Молдовы озвучил в эксклюзивном интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в эфире радио Sputnik Молдова: "За последние семь лет во внешней политике Молдовы произошел перекос в сторону европейской интеграции, в сторону Европы, Запада. Сложился антироссийский месседж. Мы всегда выступали против такой политики. Всегда говорили, что стратегическое партнерство с Россией должно быть приоритетным". Второе: в недавнем интервью The Times и Bild Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, поддержал выход Великобритании из ЕС и обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в проведении "катастрофической" политики. В ответ европейские политики обрушились на Дональда Трампа. В частности, президент Франции Франсуа Олланд заявил CNN: "Избранному президенту США не подобает вмешиваться в политику других стран в столь откровенной манере. Европа не нуждается во внешних советах по поводу того, что ей делать".

Канцлер Германии, страны, которая, по сути, является флагманом в ЕС, Ангела Меркель заявила: "Мы, европейцы, сами определяем свою судьбу, которая находится в наших руках".

Только из этих высказываний западных политиков можно сделать очевидный вывод: ЕС в смятении, понимая, что европейские страны не смогут жить, как раньше, опираясь до сегодняшнего дня на крепкий союз с супердержавой, которой являются США. Как говорят, было, да сплыло. К этому надо добавить отчетливо проступающие в ближайшей перспективе новые проблемы для европейской экономики. Дональд Трамп намерен, в частности, перекрыть доступ в США продукции BMW и других промышленных гигантов Европы, которую они выпускают на производствах в третьих странах.

К примеру, он предложил BMW расширить свое производство в Соединенных Штатах, а не строить завод в Мексике. Если они не согласятся, то автомобили, производимые в Мексике и ввозимые в США, будут облагаться 35% пошлиной. И вот теперь зададимся вопросами: имеет ли Молдове смысл делать ставку только на ЕС, пренебрегая расширенным сотрудничеством с Россией?!

Неужели молдавским политикам непонятна старая истина — не собирай все яйца в одну корзину?! Необходимо расширить сотрудничество с Россией Переговоры Игоря Додона с Владимиром Путиным четко показали, что Россия для Молдовы — это важный партнер. В то же время Владимир Путин напомнил, что "многое будет зависеть от того, как Республика Молдова будет выстраивать свои отношения с Евросоюзом".

Анализируя все вышеперечисленные реалии, отчетливо видно: Молдова должна, сохраняя отношения с ЕС, незамедлительно расширять сотрудничество с Россией.

Не хочу выглядеть оракулом, но замечу, что, мягко говоря, мутные перспективы будущего ЕС должны насторожить власти Молдовы. Ведь с каждым днем становится очевиднее начало конца ЕС. На днях слушал жесткие заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу отношений с ЕС. Да, и Дональд Трамп, одобряя Брексит, недвусмысленно дает понять каковы перспективы у ЕС.

А у нас, как мантру, власти не устают твердить: "евроинтеграция, евроинтеграция, евроинтеграция…" Господа, раскройте глаза. Не уподобляйтесь страусу, который прячет голову в песок. Мир стремительно меняется. И нельзя продолжать жить вчерашним днем. Хотим мы это признать, не хотим, но реалии таковы — проблемы Молдовы для ЕС становятся все менее актуальными. Им бы со своими разобраться.

Мне кажется, что пора нам перестать рефлексировать. А просто задуматься о перспективах Молдовы в новых реалиях. И расставить правильные акценты, отказавшись от рудиментарного мышления.

Проницательный читатель может подумать: а почему автор проводит параллели между действиями Додона и Трампа? А потому, что они едины в мысли о приоритете интересов своих государств. Впервые в ближайшей истории два президента стран, географически далеких, заявили свое право заботиться, в первую очередь, о своем народе.

Вот тут-то похоже и сошлись два политических лидера. Мир жесток и эгоистичен. Такова суть человеческой эволюции — чем дальше, тем все жестче. Но не стремитесь изменять мир, лучше меняйтесь сами. Прислушайтесь к советам оракулов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Владимир Новосадюк


 
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