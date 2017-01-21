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Общество
В 266 детсадах нет медиков, в 100 - поваров
21.01.2017

Дошкольные учреждения сталкиваются с рядом проблем, требующих вмешательства властей. Об этом заявил в пятницу глава департамента дошкольного образования минпросвета Валентин Круду на слушаниях в парламенте по вопросу о поставке испорченных продуктов в образовательные учреждения Кишинева.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сообщил, что в 266 дошкольных учреждениях отсутствуют медики, в 100 - повара. Не хватает современных холодильников в блоках питания. 

По словам Круду, минпросвет провел проверки после того, как Национальный центр по борьбе с коррупцией обнаружил, что ряд хозяйствующих субъектов поставляли в детские сады просроченные продукты. Он подчеркнул, что ответственность за эти закупки несут местные органы власти. 

Советник примара Кишинева Лучия Качук-Рошиору сообщила, что примэрия уже предприняла ряд мер по предотвращению подобных ситуаций, уволила ряд чиновников. Она пообещала, что следующий тендер на поставку продуктов питания пройдет без нарушений и под строгим контролем местных властей. 

Замдиректора НЦБК Вадим Кожокару отметил, что в ходе следствия задержано 17 подозреваемых в участии в коррумпированных схемах и получении взяток в рамках тендеров по поставке продуктов в детские сады и школы Кишинева. 

Следующее слушание парламентской комиссии по поставке испорченных продуктов состоится в понедельник, 24 января. Перед комиссией с докладом выступят представители министерства здравоохранения.


 
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