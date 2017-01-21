Усатый призвал оппозицию выступить против "избирательной реформы" Плахотнюка

План-максимум коорлинатора правящей коалиции Владимира Плахотнюка состоит в том, чтобы весь состав парламента был полностью избран по одномандатным округам, что даст олигарху возможность получить уверенное большинство, заявил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в пятницу, 20 января, во время онлайн-трансляции в сети Фейсбук.

Усатый считает, что крайне высока вероятность проведения досрочных парламентских выборов уже в этом году, однако произойдут они не потому, что этого хотят большинство граждан Молдовы, а потому что так запланировал Плахотнюк. Усатый подчеркнул, что это не единственный «сюрприз», который задумал олигарх.

«Все больше в молдавских СМИ информации о том, что будут досрочные выборы. Аккуратно используется тот же Александр Тэнасе. Нам всем пытаются вбить в головы, что смешанная система на выборах лучше. Филип выступил и сказал, что до парламентских выборов Плахотнюк не будет претендовать на должность премьера, но что он очень амбициозный тип и будет этого добиваться. Я уверен, что досрочные выборы будут в этом году, но не из-за того, что мы с вами их хотим, как то должно быть в демократическом государстве. Они у нас проходят, когда хочет Плахотнюк», — рассказал Усатый.

«Я сам был шокирован, когда узнал, как он собирается их проводить. Ранее вы слышали о том, что часть депутатов хотят избирать по партийным спискам, а другую – в одномандатных округах. Что сегодня хочет сделать Плахотнюк — он хочет, чтобы все депутаты были одномандатниками. Вы понимаете, чем это обернется?! Все плахотнюковские кандидаты будут регистрироваться как независимые и тогда Плахотнюк, не исключено, может набрать даже конституционное большинство», – сообщил Усатый. Он заметил, что этой информацией располагают и зарубежные посольства в Кишиневе, и эти планы Плахотнюка шокировали дипломатов.

По словам лидера «Нашей партии», запланированная олигархом «схема» предполагает, что в парламент от гражданской платформы «DA» пройдут лишь лидер партии Андрей Нэстасе, её вице-председатель Александр Слусарь и, возможно, Станислав Павловски, от партии Майи Санду пройдет только она, так как у неё нет людей в регионах, и небольшая часть депутатов будет избрана от Партии социалистов. «А затем Плахотнюк выйдет и скажет: «Хотели досрочных выборов — пожалуйста, люди сделали свой выбор».

При этом, как сообщил Усатый, у Плахотнюка есть и другой вариант: если он столкнется с серьезным сопротивлением в обществе, то вернется к формированию парламента по принципу «половина по партийным спискам, половина одномандатников».

Усатый призвал все здоровые политические силы к объединению, чтобы сорвать этот сценарий и не допустить завершения рейдерского захвата Молдовы. «Мы должны создать общий фронт против Плахотнюка и его бандитского режима. У нас должна быть очень жесткая реакция на это. Ведь речь идет не о рейдерском захвате банковской системы, или юстиции — речь идет о рейдерском захвате Республики Молдова», – сказал он.

Лидер «Нашей партии» подчеркнул, что реализация схем олигарха приведет к поражению всех граждан Молдовы, без разделения по геополитическим и иным принципам – и пророссийских, и проевропейцев, и промолдаван.

«Именно поэтому у нас нет права на поражение в этой борьбе. Я предлагаю всем сплотиться. Я с сожалением замечаю, что общество вновь оказалось раздроблено. Игорь Додон делает заявления в Москве, Плахотнюк в лице ДПМ ему отвечает, и мы начинаем отклоняться от обсуждения кражи миллиарда. Люди начинают говорить о Западе и Востоке. Я же мечтаю, чтобы Молдова была площадкой, на которой Запад взаимодействует с Востоком, а не устраивает на ней полигон», — сказал Усатый.



