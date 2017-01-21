Отчет по делу о поставке просроченных продуктов в школы вызвал бурю негодования у депутатов на парламентских слушаниях

Представители Минпросвета, столичной примэрии и НЦБК отчитались по делу о поставке просроченных продуктов в школы и детские сады. На специальных парламентских слушаниях чиновники министерства заявили, что не имеют рычагов для эффективного мониторинга процесса организации питания. А городская администрация во всем обвинила руководителей образовательных учреждений, которые вовремя не сообщили о плохом качестве получаемого товара.

Представитель министерства просвещения заявил, что в отсутствии необходимых рычагов ведомство не способно решить проблем, существующих в образовательных учреждениях. Так, чиновники даже не могут обязать местные власти соблюдать нормы питания детей.

"Местные публичные власти позволили себе нарушить в 80% случаях нормы питания, которые составляют 17 леев на одного ребенка. Объяснили это тем, что деньги сэкономлены из-за отсутствия предпринимателей, которые могли бы поставить продукты питания, как например яйца, молоко, рыбу. То есть, они не доходили и до 17 леев", - сказал представитель министерства просвещения Валентин Круду.

Такое заявление представителя министерства просвещения вызвало бурную реакцию со стороны депутатов.

"Как вы объясните, что финансовые средства могут повлиять на качество продуктов. Например, сметана в секторе Чентру на тендере стоит 22 леев, на Буюкань — 46 леев. Деньги стали причиной отравления детей?Причина в коррупции. Мы должны все правильно понимать", - сказал член перламентской спецкомиссии Раду Мудряк.

"После услышанного и ознакомления с отчетом, позволю себе сказать, что виноваты во всем только дети. Государственные учреждения выполнили свои обязанности. В этой ситуации виноваты только дети", - отметил он.

В городской администрации признают, что в муниципии существует серьезная проблема с поставкой качественных продуктов в школы и детские сады. Но отмечают, что ее можно решить только после внесения ряда поправок в законодательство.

"Менеджеры образовательных учреждений не знают законодательство, чтобы справится с ситуацией и решить проблемы на месте. Из-за этого и возникли договоренности, телефонные дискуссии", - сказала представитель кишиневской мэрии Лучия Качук.

Столичные чиновники выступили с несколькими предложениями по этому вопросу.

"Решением стала бы централизация процесса закупок в муниципии. И это не только ради обеспечения прозрачности процесса, потому что мы и сами способны его обеспечить. Централизация позволит создать реальную конкуренцию. Выявленная разница в цене является результатов отсутствия конкуренции", - отметила Лучия Качук.

Представитель Национального центра по борьбе с коррупцией Михай Кожокару сообщил, что просроченные продукты поставлялись не только в школьные и дошкольные образовательные учреждения, но и в подразделения Нацармии и больницы Хынчештского района.

На следующем заседании депутаты намерены заслушать руководство министерства здравоохранения.