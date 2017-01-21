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Политика
Вячеслава Платона выдворили из зала суда за нарушение рассмотрения уголовного дела
21.01.2017

Вячеслав Платон был выдворен сегодня из зала суда. Буюканские судьи постановили, что он нарушил порядок рассмотрения уголовного дела, после того, как бизнесмен выдвинул в ходе предварительного заседания один запрос об отводе и еще один о прикреплении доказательств к материалам уголовного дела.

По словам адвоката Эдуарда Руденко, судьи приняли такое решение, посчитав, что Вячеслав Платон таким образом пытается затянуть уголовное дело, а его запросы необоснованны и несправедливы.

«В статье 334 Уголовного кодекса четко говорится о том, что предусмотрено за нарушение порядка. Выдвижение запросов не может быть основанием для выдворения ответчика из зала суда. Нас осталось три адвоката без ответчика, которого в срочном порядке сопроводили в тюрьму. Мы попросили у судей время на проведение переговоров с нашим клиентом для дальнейших действий. Таким образом, он (Вячеслав Платон) после выдворения попросил нас не участвовать в этом процессе. Он был выдворен только с предварительных заседаний. На остальных - он вместе с нами будет участвовать на судебных заседаниях. Мы должны определиться, будем ли участвовать на предварительных заеданиях в качестве адвокатов или нет. Это может решить только он», - заявил адвокат.

Следующее предварительное заседание пройдет во вторник, 24 января в 12.00 без присутствия обвиняемого.

Напомним, что бизнесмена Вячеслава Платона задержали 25 июля в Киеве. Предприниматель обвиняется в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег из BEM. По утверждению следователей, Платон нанес финансовой организации ущерб на 800 миллионов леев.

Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета ряда оффшорных компаний с целью сокрытия их незаконного происхождения, а затем часть из них были использованы для погашения ряда кредитов в молдавских банках.


 
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