Лидер Приднестровья готов решать споры по гражданству для иностранцев

Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский готов разрешать спорные вопросы по предоставлению гражданства Приднестровья. Об этом он заявил на заседании коллегии МВД, в структуре которого также есть Управление по вопросам миграции.

"Много было обращений по получению гражданства, внимательно все просмотрите, если есть вопросы, требующие независимого решения, то указом как президент я имею право предоставить гражданство", — напомнил он присутствовавшим.

По словам Красносельского, необходимо "быть гибче и слышать каждого человека", поскольку от решения о предоставлении гражданства "зависит и судьба человека, и детей, и семьи".

"Мы не должны стесняться быть привлекательными для иностранных граждан. Мы должны создать такой механизм, чтобы люди приезжали сюда, регистрировались, получали гражданство Приднестровья, работали здесь, вкладывали свои ресурсы и развивали регион", — подчеркнул он. Лидер Приднестровья также напомнил, что в регионе действительно существует отрицательный миграционный процесс, когда люди выезжают за его пределы и в него не приезжают. "Не приезжают не потому, что к нам не хотят ехать, а потому что мы сами в 2012 году создали такие механизмы, которые полностью исключают приезд сюда иностранных граждан и их проживание здесь", — отметил Красносельский. Неделю назад лидер Приднестровья подписал указ, который призван облегчить положение иностранных граждан, регулируя вопросы пересечения границы, регистрации, прописки, выписки, получения вида на жительства в регионе