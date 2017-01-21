21 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Лидер Приднестровья готов решать споры по гражданству для иностранцев
21.01.2017

Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский готов разрешать спорные вопросы по предоставлению гражданства Приднестровья. Об этом он заявил на заседании коллегии МВД, в структуре которого также есть Управление по вопросам миграции.

"Много было обращений по получению гражданства, внимательно все просмотрите, если есть вопросы, требующие независимого решения, то указом как президент я имею право предоставить гражданство", — напомнил он присутствовавшим.

По словам Красносельского, необходимо "быть гибче и слышать каждого человека", поскольку от решения о предоставлении гражданства "зависит и судьба человека, и детей, и семьи".

"Мы не должны стесняться быть привлекательными для иностранных граждан. Мы должны создать такой механизм, чтобы люди приезжали сюда, регистрировались, получали гражданство Приднестровья, работали здесь, вкладывали свои ресурсы и развивали регион", — подчеркнул он. Лидер Приднестровья также напомнил, что в регионе действительно существует отрицательный миграционный процесс, когда люди выезжают за его пределы и в него не приезжают. "Не приезжают не потому, что к нам не хотят ехать, а потому что мы сами в 2012 году создали такие механизмы, которые полностью исключают приезд сюда иностранных граждан и их проживание здесь", — отметил Красносельский. Неделю назад лидер Приднестровья подписал указ, который призван облегчить положение иностранных граждан, регулируя вопросы пересечения границы, регистрации, прописки, выписки, получения вида на жительства в регионе


 
Количество просмотров:
22
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.