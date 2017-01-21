В 2016 году в парламенте было зарегистрировано 516 законодательных инициатив

516 законопроектов зарегистрировано в парламенте в 2016 году. Такие данные содержатся в статистическом балансе законодательного процесса за прошлый год, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Большинство проектов (282) было зарегистрировано в парламенте и предложено на рассмотрение парламентским фракциям. Депутаты от ДП представили 70 законодательных инициатив, депутаты от ПСРМ - 51 предложение о внесении изменений в законодательство, депутаты от ЛДПМ и неприсоединившиеся депутаты - по 26 законопроектов, депутаты от ЛП - 19 законодательных инициатив и депутаты от ПКРМ - 12 проектов. Кроме того, 78 законопроектов были зарегистрированы Постоянным бюро, Народным собранием Гагаузии и группой депутатов от всех парламентских фракций.

В 2016 году правительство направило в парламент на рассмотрение 204 проекта законов, а президент страны - 30 инициатив.

Из 516 законопроектов, зарегистрированных в парламенте, 266 были приняты, 20 - отклонены, 18 – отозваны, и пять проектов не вошли в законодательную процедуру.