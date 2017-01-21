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Общество
Снизить уровень преступности поможет "Соседское наблюдение"
21.01.2017

Уровень преступности в стране можно снизить только при участии каждого. Генеральный инспекторат полиции запустил кампанию под названием "Соседское наблюдение". Людей призывают сообщать о правонарушениях, свидетелями которых они стали. Пока кампанию начали только в одном селе в Страшенском районе, где выбрали шесть человек, которых уполномочили следить за порядком. 

Николаю Дуке - 54 года, по профессии он - тракторист. Мужчина признается - ему случалось видеть сцены домашнего насилия, но вмешиваться он не стал. Теперь он надеется изменить и свой менталитет, и односельчан.

"Надо, чтоб все участовали. Нельзя оставаться равнодушными к тому что происходит в стране, и особеннов - в родном селе", - сказал житель села Микэуць Николай Дука.

Чтобы убедить людей сообщать о правонарушениях, в родное село приехал замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

"Я знаю, что должен личным примером убеждать людей, что ситуацию можно изменить. Только при личной беседе можно объяснить важность этого проекта", - сообщил замглавы ГИП Георгий Кавкалюк.

Георгий Кавкалюк говорит, что его примеру должны последовать и другие сотрудники МВД.

"Пусть поговорят с людьми на их языке, постараются внушить им доверие. Пусть объяснят, что только вместе мы можем обеспечить общественную безопасность", - продолжил замглавы ГИП Георгий Кавкалюк.

Жители села инициативу приветствуют.

"Надеюсь на перемены к лучшему. Мы постараемся облегчить работу полиции".

"Общество равнодушно, и это очень плохо. Надеюсь, благодаря этому проекту люди будут чувствовать себя более защищенными.

В каждом селе, где запустят "Соседское наблюдение", поставят информационные щиты.


 
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