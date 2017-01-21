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Павел Филип обратился к оппозиции
21.01.2017

Подводя итоги первого года работы кабмина, премьер назвал достижения и задачи на будущее. Обратился он и к тем, кто критиковал усилия  правительства и парламентского большинства. Оппозиции, по мнению Павла Филипа, стоит отказаться от попыток ставить правительству палки в колеса и направить усилия в конструктивное русло. 

Глава кабмина подчеркнул, что правительство по-прежнему будет уделять больше внимания реформам и меньше - политическим вопросам.

„Правительство заинтересовано, чтобы оппозиция предлагала конструктивные решения - реалистичные и полезные. Нас часто подвергали нападкам, иногда - просто невообразимым. Пусть нас атакуют, но мы продолжим реформы. Они могут говорить и делать что угодно, но не могут идти против правды”, - сказал премьер-министр Павел Филип.

Главным достижением кабмина Павел Филип назвал восстановление доверия партнеров по развитию. 

"Мы добились улучшения имиджа Молдовы в мире. Партнеры снова относятся к нам с доверием. И что еще важно - мы вернули нашему народу надежду на лучшее", - заявил премьер-министр. 

Отдельно Павел Филип обратился к оппозиции.

”Как в той песне - мы добились результатов им назло. Надеюсь, они примут действительность и воздержатся от попыток увести страну по пути кризиса и нестабильности", - продолжил Павел Филип.


 
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