Гимпу: Бэсеску не нуждается в гражданстве РМ

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу сделал в ходе передачи „Punctul pe Azi” на TVR Moldova несколько характерных высказываний об объединении и о его борьбе за румынский идеал, а так же о лишении гражданства Республики Молдова экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, а так же о других вещах.

Авторы новой статьи в рамках проекта Sic! решили проанализировать некоторые „противоречивые” комментарии председателя ЛП.

Михай Гимпу заявил в ходе передачи на TVR Moldova, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску не нуждается в гражданстве Республики Молдова, и было бы хорошо, чтобы он занимался проблемами Румынии. Также, в период когда исполнял обязанности президента, Гимпу говорил Траяну Бэсеску, что не согласен с идеей гражданства.

Авторы статьи Sic! отмечают, что, насколько точно известно, Михай Гимпу обеспечил временное исполнение обязанностей президента в течение одного года и трех месяцев, с сентября 2009 года по декабрь 2010 года. Однако Траян Бэсеску выразил желание получить гражданство Республики Молдова в 2013 году, после визита в Кишинев.

9 июня 2016 года, когда Николае Тимофти подписал указ о предоставлении гражданства Республики Молдова экс-президенту Румынии и его жене Михай Гимпу, однако, имел несколько сдержанную реакцию, но никак не отрицательную: „Я считаю, что все мы должны иметь румынское гражданство, но у каждого свое желание”, - сказал тогда лидер ЛП. Более того, по мнению авторов статьи Sic!, во время недавней кампании по выборам президента 22 октября 2016 года на сайте ЛП появилась статья Михая Гимпу с названием: „Хочу справедливости для Бэсеску и чести для граждан Молдовы”, в которой лидер либералов объявляет себя сторонником гражданства для Траяна Бэсеску.