Молдова отменила таможенные пошлины на молочную продукцию, мясо и цемент из Украины

Молдова в этом году не будет взимать таможенные пошлины с молочной и мясной продукции, а также цемента, которые импортируются с Украины. Их ввели в 2016-ом для защиты внутреннего рынка.

В 2017-ом решено использовать другие возможности поддержки конкурентоспособности молдавских товаров.

По просьбе отечественных товаропроизводителей, в июне 2016 года правительство Молдовы ввело квоты на украинские молочную продукцию, мясо и цемент. Импортеры, превышавшие квоту, платили десяти, а то и 15-процентную таможенную пошлину на ввозимый товар.

"Без такой меры отечественное производство могло остановиться. Это привело бы к негативным экономическим и социальным последствиям", - сказал министр экономики Октавиан Калмык.

Молдавские производители молочной и мясной продукции просят сохранить пошлины на импорт из Украины, Румынии, Белоруссии и Польши еще на 200 дней.

"Это позволит нам реорганизовать процесс переработки, модернизировать предприятия, чтобы мы могли сами производить продукцию, которая сейчас импортируется", - сказала глава АППММ Кишинэу Каролина Линте.

Минэкономики продлить таможенные пошлины отказалось, однако предложило другие инструменты поддержки конкурентоспособности.

"Это специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. У нас расширенная программа по субсидированию зоотехнического сектора, в том числе по выдаче субсидий на автоматизацию и модернизацию производственного процесса", - добавил министр экономики Октавиан Калмык.

В Молдове действует режим свободной торговли с странами СНГ.