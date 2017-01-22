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Посольство США опровергло информацию, что посол Петтит спешно покидает посольство в Молдове после инаугурации Трампа
22.01.2017

Новоиспеченный президент отозвал всех политических послов, назначенных администрацией Обамы

Джеймс Петтит, посол Соединенных Штатов Америки в Молдове, покидает нашу республику. Либо останется, но уже не в качестве дипломата.

Как сообщает издание Independent, вступивший накануне в должность президента США Дональд Трамп распорядился своим указом отозвать всех послов, назначенных администрацией Барака Обамы.

Заокеанские журналисты уточняют, что дипломатам было приказано покинуть свои офисы до полудня 20 января. И это далеко не все: уволенным дипломатам отказано в льготном периоде.

Издание напоминает, что еще в декабре прошлого года переходная команда Трампа подчеркивала: никаких исключений не будет - никто из послов не сможет сохранить свои посты после дня инаугурации новоизбранного президента.

Как нас сообщил источник в посольстве США в Молдове, новоизбранный президент США Дональд Трамп отзывает только политических послов, назначенных администрацией Обамы.

- Есть послы карьерные, а есть политические, которых администрация назначает таковыми в стратегически важных странах. Да, политических послов отзывают, но не карьерных дипломатов. Джеймс Петтит относится к карьерным дипломатам. Поэтому он продолжает исполнять свои обязанности. Он уже около двух лет работает в Молдове в качестве посла и ему осталось, как минимум, больше года трудиться в этом качестве в вашей стране, - добавил источник.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Валерий Осталеп, бывший заместитель министра иностранных дел: Надеюсь, новый посол будет поддерживать интересы народа, а не тех, кто против Путина!

"Искренне надеюсь, что новый посол США будет понимать, что в интересах его страны не уничтоженная Молдова ради каких-то виртуальных очков против России. И будет поддерживать и уважать волю и интерес народа, а не тех, кто "против Путина". А то что-то сбились," - написал он в соцсетях.

СПРАВКА КП

Джеймс Петтит был назначен послом США в Молдове в 2015 году. За его плечами - более 30 лет дипломатической карьеры. На посту посла США в Молдове он сменил Уильяма Мозера.


 
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