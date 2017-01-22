В Молдове разработают новую систему установления инвалидности

Правительство пересмотрит систему определения инвалидности, так как нынешняя является устаревшей и громоздкой, с односторонним рассмотрением случаев, без электронной базы данных бенефициаров. В то же время, помещения территориальных центров установления инвалидности не соответствуют минимальным требованиям: не оборудованы пандусами для людей с особыми потребностями и не имеют колясок. Оценки были сделаны в ходе рабочего заседания в правительстве, на котором обсуждалась Концепция реформирования системы определения инвалидности.

Специалисты констатировали, что в Молдове нет врачей которые могли бы определять трудоспособность.

„Чтобы изменить такое положение вещей, необходимо провести полное реформирование системы через внедрение био-психо-социальной модели, которая обеспечила бы надлежащие условия для обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями”, - говорится в сообщении правительства.

Премьер-министр Павел Филип подчеркнул, что для того, чтобы навести порядок в этой области и разработать политики ее развития, необходимо срочно внедрить Автоматизированную систему данных о лицах, которые имеют степень инвалидности. Эта электронная платформа будет содержать данные о лицах с особыми потребностями, об их интеграции в социальную жизнь, а так же даст возможность онлайн программирования.