Главная Россия решила вернуть себе Молдову? По мнению обозревателя The Washington Times, пока элиты Европы бездельничают, Москва предлагает восточноевропейским государствам "успокоительную ностальгию и защиту" Россия с некоторых пор начала при помощи политических приёмов восстанавливать своё влияние во многих странах Восточной Европы, пишет обозреватель. По мнению обозревателя издания, в этом отчасти виноваты европейские элиты, которые в погоне за глобализацией забыли про собственные народы. Молдову, «крошечную бывшую республику Советского Союза», смогут отыскать на карте немногие граждане США, ну а часть американцев, которые вспомнят, что Молдова когда-то была частью Румынии, получила независимость после распада СССР, а затем потеряла Приднестровье, — и того меньше, пишет обозреватель The Washington Times Л. Тодд Вуд. Тем важнее отметить, продолжает журналист, что в октябре прошлого года внешнеполитический курс этой страны резко изменился: президентом по итогам «омрачённых вмешательством с востока» выборов стал «пророссийский» кандидат Игорь Додон, который сразу же после своей победы «вылетел в Москву с дарами преданности». До этого молдавские лидеры ранее десять лет не «ездили в град на Москве-реке, чтобы поцеловать царский перстень», а страна поддерживала курс на сближение с Евросоюзом, напоминает Вуд. Важнейшим фактором, благодаря которому в Молдове победили именно пророссийские силы, стало случившееся в 2015 году «фантастическое ограбление», в результате которого «таинственно исчезло» 20% государственной казны, подчёркивает автор статьи. Кража государственных средств стала для Москвы удобной возможностью, и та не преминула ей воспользоваться, дестабилизировав правительство, пишет Вуд. Как отмечает обозреватель The Washington Times, как и во многих других постсоветских государствах, в Молдове «на самом деле заправляют олигархи» и крайне распространена коррупция, и внешние игроки могут пользоваться этим для «раскачивания» ситуации и привода к власти угодных им правительств. «Господин Путин это определённо понимает», — пишет журналист. Москва «дёргает за ниточки» не только в Молдове, но и в других государствах Восточной Европы, включая Болгарию и Балканы, и её стратегия работает: «пока Кремль побеждает, Запад продвигает политику либерального перераспределения и культурного суицида», констатирует автор. По мысли Вуда, Россия предлагает восточноевропейским государствам «успокоительную ностальгию и готовность защищать традиционные христианские ценности и идентичность», тогда как ЕС «требует от своих членов принимать у себя орды мигрантов-мусульман, которых никто тщательно не проверяет». Как убеждён обозреватель The Washington Times, европейские бюрократы и элита в погоне «за какой-то глобалистской утопией», забыли о собственных народах — или просто плюнули на них, исповедуя старый принцип «моя хата с краю». Что же до «возвращения господином Путиным частей бывших советских окраин», этот успех объясняется не только «мастерским владением Кремлём самыми нечестными приёмами искусства управления государством», но и провальной политикой «так называемых западных «лидеров», предавших свой народ», считает Вуд. Не исключено, что после «брексита» и избрания Дональда Трампа президентом США, «маятник качнётся в другую сторону» и «люди постоят наконец за себя и вернут себе свою культуру и своё общество», предполагает Вуд. Однако, как бы то ни было, народы Восточной Европы в любом случае «достаточно нагляделись на марксизм в прошлом, чтобы понять, что он не работает» — а теперь, когда этот марксизм приходит уже с Запада, продвигаемый «жрецами перераспределения доходов и культурного самоненавистничества», они, вероятно, вспоминают, что в России «уже больше нет коммунизма» и решают, что «лучше быть с чёртом-реалистом, которого знаешь, чем с чёртом-глобалистом, о котором не имеешь понятия», в заключение отмечает журналист.

russian rt Количество просмотров: 60 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости