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Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий»
21.01.2017

Агентству OMEGA была предоставлена копия протокола допроса основного фигуранта по делу об украденном миллиарде Илан Шора.

Документ является частью письма, переданного Вячеславом Платоном, находящимся в СИЗО по обвинению в финансовых преступлениях.

В переданном письме, Платон сообщает, что Плахотнюк и Шор приобрели у него акции Викториабанка, здание Центра Мод, Асито и гостиницу «Националь» на деньги, похищенные ранее ими в «Банка де Економий».

В подтверждение своих слов, Платон приложил оригиналы допросов Шора из обвинительного заключения:


 
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