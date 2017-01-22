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Почему давят на Гимпу, но не трогают Дорина Киртоакэ
22.01.2017

Президент Игорь Додон  аннулировал молдавское гражданство экс-главы Румынии Траяна Бэсеску, а неадекватного Михая Гимпу придавили, отбирая у него ряд министерств. Но почему  прощают все генеральному примару Дорину Киртоакэ? Какой подтекст этих действий власти? Ситуацию проанализировал политический аналитик Николае Киртоакэ в программе «ПриЛюдно» на телеканале Accent TV.

«Политическая система выведена из равновесия - на правом фланге полный разлад и шатание», - отметил Николае Киртоакэ. Этому способствовало аннулирование молдавского гражданство Траяна Бэсеску. Данный акт позволил себе осудить посол РМ в Румынии Михай Грибинча.

«Я вижу в этих действиях связь с развалом Либеральной партии, - сказал аналитик. - С кризисом, который привел к тому, что бывший министр обороны Шалару был вынужден покинуть ряды ЛП. То есть внутри Либеральной партии шла борьба за власть. Из президентской кампании партия вышла очень ослабленной.

С другой стороны, Бэсеску заявлял неоднократно, что его главная задача – объединение, как они нас называют, Бессарабии с Румынией. Сейчас у Бэсеску поле деятельности не столько в Румынии, сколько в Молдове. Гражданство РМ дает ему карты в руки - появится возможность объединить слабые раздробленные унионистские силы в новую партию правого толка. Это нужно нынешней власти. И Михай Грибинча этого не мог не понимать».

Политолог отметил: параллельно с укреплением роли Демпартии в коалиции изучается, «кто является смутьяном в правящем большинстве, кто создает проблемы, занимается шантажом, вымогает должности и т.п.. И тут на первом плане - капризный, совершенно непредсказуемый, Михай Гимпу. Его надо было поставить на место. В условиях политической системы, коррумпированной до мозга костей, это означало развалить ЛП, оставить лидера в одиночестве. Эти процессы уже на старте, их чувствуют журналисты, политологи».

Истинные отношения к ЛП могут проявиться, если дадут ход хотя бы нескольким уголовным делам из 600 заведенных на мэра Кишинева, о которых говорил Влад Филат. Почему этого не происходит?

«Дорин Киртоакэ не мешает системной коррупции, он не лезет в политику, - говорит политолог. - Мешает Гимпу. То он покладистый, то ершистый. Думаю, что и на Гимпу есть достаточно дел. В коррумпированном обществе компромат – самое эффективное средство держать людей в уздечке и заставлять делать то, что нужно хозяину. Гимпу играет в независимость, но периодически он неадекватен.

Поэтому надо ослабить механизм его удержания у власти, а в нужное время надавить так, чтобы мало не показалось. Мерой давления станет реформа правительства, когда у Либеральной партии отнимут некоторые министерства».


 
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