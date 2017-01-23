Как в супермаркетах Молдовы обманывают покупателей, не нарушая закон

Ежедневно в крупных магазинах Молдовы обманывают посетителей и бороться с этим крайне сложно, поскольку формально администрация супермаркетов действующий закон не нарушает.

Если раньше, чтобы купить тот или иной необходимый нам товар, мы часто отправлялись на рынок, то сейчас все больше предпочитаем зайти в супермаркет, где и выбор больше и расположение его ближе к дому. Но немногие обращают внимание на то, что самые крупные магазины обманывают своих клиентов. Этикетка через увеличительное стекло В супермаркетах большинство продуктов разложено на полки, так что почти каждый может посмотреть их название, цену и вес. Но есть товары, которые необходимо хранить в холодильниках. В крупных супермаркетах, чтобы разместить весь ассортимент продукции, и размер морозильной камеры подбирают соответствующий. Вот здесь и организуют тот самый "обман". Продукты разложены по холодильнику, а этикетки с ценой вряд расклеены на дальней его стенке так, что если покупатель хочет что-то увидеть, ему придется приложить достаточно усилий. И хорошо, если, наклонившись, посетителю все же удастся разглядеть цену и найти интересующее его наименование товара. В противном случае, расплачиваясь на кассе, он обнаружит в своем пакете довольно дорогой продукт, который и покупать не планировал.

"В Молдове нет законов, которые регламентируют, как должны быть развешены ценники в магазинах. У нас сказано, что на товаре должна быть цена, но нигде не сказано, на каком расстоянии от товара и с какой стороны. Нет технических регламентов, все ложится на плечи продавцов и магазина. Они должны к этому добросовестно относиться, а у нас в холодильнике может находиться очень много разной продукции, и столько же этикеток на стекле. Покупателю приходится гадать, что и сколько стоит", — сказал корреспонденту Sputnik адвокат и председатель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

При этом, по словам специалиста, особых претензий покупатель предъявить администрации торговой точки не сможет. "Действительно эта проблема существует, но санкций нет. Единственное, что может сделать покупатель, — отказаться от товара. Но в любом случае замечание администрации магазина сделать стоит", — сказал Старуш. Что говорит закон? Как рассказал юрист, в молдавском законодательстве четко прописано, что товар должен содержать информацию так, чтобы ее видно, но нет конкретного размера. В пример он привел соседние страны, где установлено, что информация о товаре должна быть указана шрифтом, размер которого не должен быть меньше определенных стандартов. Или же регламентирована пропорция данных в процентном соотношении от размера упаковки, например, 50%.

"У нас же установлено, что информация должна быть читабельной, но как и где расположена, не сказано. Есть постановление правительства об упаковке продовольственных и непродовольственных товаров. Там написано, что должна содержать этикетка и стикер. Но при этом у нас нет нормы. Действительно есть товары, где упаковка очень большая, а сама информация о товаре несравнимо мала. В этом случае даже человек с хорошим зрением не сможет это прочесть", — сказал Старуш.

Как еще магазины обманывают покупателей? Председатель Центра по защите прав потребителей обратил внимание на другую часто встречающуюся проблему – есть очень много случаев, когда цена на прилавке одна, а на кассе – совершенно другая. "Такие нарушения встречаются часто. Их тяжело отследить. Вот за такое нарушение есть санкции, но доказать это сложно", — сказал собеседник. По его словам, в Молдове неоднократно пытались законодательно бороться с такими незаконными действиями, разрабатывая проекты постановлений. "Загвоздка здесь в том, что есть товары очень маленькие, такие как, например, помада. Нельзя предусмотреть, что размер шрифта на ее упаковке должен быть, скажем, 14-й. Очень сложно найти золотую середину, поэтому всем занимается импортер, продавец. Хорошо, когда фирма дорожит своим именем и поступает так, как нужно", — подчеркнул Старуш.

При этом, как отметил эксперт, есть и такие магазины, где администрация ссылается на большой объем товаров, говоря о том, что не успевает за всем следить.

"Это действительно так, но не должно становиться проблемой покупателя", — сказал Старуш. При этом он обратил внимание, что часто и сами контролирующие органы не справляются с такими объемами. "Невозможно поставить контролера к каждому кассиру для проверки", — считает эксперт. Вместе с тем Старуш подчеркнул, что существующие сейчас санкции за несоответствие цены на прилавке и на кассе несравнимы с прибылью, которую получает магазин. Эксперт добавил, что с увеличением размера условной единицы до 50,5 лея штрафы увеличатся, но полностью проблему это не решит, поскольку далеко не каждый покупатель тщательно изучает товар, который покупает и обращает внимание на нарушения магазина.