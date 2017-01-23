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Планируется организация референдума по отстранению от власти президента Додона
23.01.2017

Политолог Роман Михэеш предоставил порталу ТРИБУНА интервью, в рамках которого его спросили и о том каковы шансы на успех существуют у попытки либералов отстранить Игоря Додона от должности президента РМ.

«Некоторые заявления президента Додона нарушают закон, другие – находятся на грани, посмотрим, подписал ли он что-то в Москве. В любом случае все подписанные президентом документы должны быть представлены парламенту для рассмотрения.

Мы узнаем больше только после того, как появится совместное решение правящего альянса. Сейчас преждевременно говорить о шансах отстранения от власти президента», — сказал он.

По его мнению, «решение по отстранению будет рассмотрено более серьезно в случае  глубокого отклонения президента, которое моментально поставит под угрозу  мир и территориальную целостность страны».

«В случае, если президент не подчинится конституционным нормам, он может быть отстранен от власти и инициирован референдум по отстранению в тот же день с парламентскими выборами, чтобы не тратить дополнительные деньги», — добавил аналитик.

Андриана Кептине


 
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